Во Львовской области осудили пограничника, который во время службы отлучился в туалет: что произошло

Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, который был в туалете в то время, когда мужчина призывного возраста незаконно пересек границу с Польшей.

Пограничника обвинили в ненадлежащей организации и несении службы, следует из постановления суда, содержащегося в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении указано, что инцидент произошел 20 августа 2025 года на пункте пропуска Шегини. Пограничник нес службу как оператор комплекса специальных технических средств.

"Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он оставил место несения службы на непродолжительное время", — говорится в тексте документа.

Пока пограничник был в туалете один из военнообязанных граждан Украины незаконно пересек государственную границу и сбежал в Польшу.

Сам пограничник в суде признал свою вину и отметил, что дежурил тогда самостоятельно, а отлучился в туалет ненадолго.

"Просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья", — указано в постановлении суда.

Суд оштрафовал пограничника на 17 000 грн и обязал его уплатить судебный сбор в размере 605 гривен.

