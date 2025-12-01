На Львівщині засудили прикордонника, який під час служби відлучився до туалету: що сталось

У Львівській області суд оштрафував прикордонника, який був у туалеті в той час, коли чоловік призовного віку незаконно перетнув кордон з Польщею.

Прикордонника звинуватили у неналежній організації та несенні служби, випливає з постанови суду, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У постанові зазначено, що інцидент стався 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині. Прикордонник ніс службу як оператор комплексу спеціальних технічних засобів.

"Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час", — йдеться у тексті документа.

Доки прикордонник був у туалеті один із військовозобов'язаних громадян України незаконно перетнув державний кордон та втік до Польщі.

Відео дня

Сам прикордонник у суді визнав свою провину та зазначив, що чергував тоді самотужки, а відлучився до туалету ненадовго.

"Просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров’я", — зазначено у постанові суду.

Суд оштрафував прикордонника на 17 000 грн та зобов'язав його сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Нагадаємо, одеситка виграла суд за допомогою штучного інтелекту та зекономила на цьому тисячу доларів.

Фокус також писав про те, як на Одещині втікачі намагалися прорвати кордон та потрапили у ДТП.