"Даже снилось, что я в игре": 78-летняя геймерша получила ноутбук от создателей Metro (видео)

78-летняя Людмила Кулакова потеряла дом в Донецкой области и живет в социальном учреждении. Однако она не покинула давнее хобби — компьютерные игры, которые запускает на полученном в подарок от разработчиков Metro ноутбуке.

Переселенка делилась со СМИ, что Metro — ее любимая компьютерная игра. Она увлекается "шутерами" уже 17 лет, но потеряла компьютер вместе с жильем в городе Белозерское Донецкой области. Увидев репортаж, разработчики решили подарить геймерше ноутбук. Об этом сообщили в "Суспільне Донбас" 29 ноября.

Сейчас она уже два месяца как находится в соцучреждении в Кировоградской области.

"Домой хотелось все время. Там же я 50 лет прожила. Все свои. Все родные. Тяжело мне было. Мне даже снилось, что я в игре", — призналась Кулакова.

Теперь она вернулась к любимому хобби, которому научил ее внук, и играет на желанном ноутбуке. До этого женщина в последний раз садилась за игру еще до эвакуации из родного городка.

"Ой, это очень хорошая аппаратура. Тем более Ryzen 9. Не у каждого он есть, Ryzen 9", — отметила геймерша.

Творческие Metro передали ноутбук через эвакуационщиков.

"У госпожи Людмилы была мечта, игровой ноутбук. И разработчики услышали и увидели, растрогались и решили сделать госпоже Людмиле такой подарок", — рассказала представительница фонда "Восток SOS" Ольга Владимирова.

Кроме того, неравнодушные люди задонатили для переселенки деньги. Владимирова сообщила, что на эти средства ей купят наушники, коврик для мышки и другие нужные вещи. В соцучреждении, где находится Кулакова, проживают 35 человек. В ее комнате есть две соседки, и одна из них — переселенка из Славянска Людмила — уже заинтересовалась компьютерными играми.

"Она показывала нам свои забастовки. Я тоже хочу попробовать, но не знаю, получится ли у меня или нет", — призналась женщина.

78-летняя геймерша мечтает, чтобы война как можно скорее закончилась и она смогла вернуться домой. Она заверила, что из страны никуда не уедет и жизни своей за границей не видит.

"Я думаю, эти все военные действия скоро исчезнут, и каждый поедет к себе на родину. Я поеду в Белозерское", — добавила Кулакова.

