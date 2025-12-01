"Навіть снилося, що я у грі": 78-річна геймерка отримала ноутбук від творців Metro (відео)

78-річна Людмила Кулакова втратила дім у Донецькій області й живе у соціальному закладі. Однак вона не покинула давнє хобі — комп'ютерні ігри, які запускає на отриманому у подарунок від розробників Metro ноутбуці.

Переселенка ділилась зі ЗМІ, що Metro — її улюблена комп'ютерна гра. Вона захоплюється "шутерами" вже 17 років, але втратила комп'ютер разом із житлом у місті Білозерське на Донеччині. Побачивши репортаж, розробники вирішили подарувати геймерці ноутбук. Про це повідомили у "Суспільне Донбас" 29 листопада.

Нині вона вже два місяці як перебуває у соцзакладі в Кіровоградській області.

"Додому хотілося весь час. Там же я 50 років прожила. Всі свої. Всі рідні. Важко мені було. Мені навіть снилося, що я у грі", — зізналась Кулакова.

Тепер вона повернулась до улюбленого хобі, якому навчив її онук, й грає на омріяному ноутбуці. До цього жінка востаннє сідала за гру ще до евакуації з рідного містечка.

Відео дня

"Ой, це дуже хороша апаратура. Тим більше Ryzen 9. Не у кожного він є, Ryzen 9", — зазначила геймерка.

Творчі Metro передали ноутбук через евакуаційників.

"У пані Людмили була мрія, ігровий ноутбук. І розробники почули і побачили, розчулилися і вирішили зробити пані Людмилі такий подарунок", — розповіла представниця фонду "Схід SOS" Ольга Владімірова.

Окрім того, нейбайдужі люди задонатили для переселенки гроші. Владімірова повідомила, що на ці кошти їй куплять навушники, килимок для мишки та інші потрібні речі. У соцзакладі, де перебуває Кулакова, проживають 35 осіб. В її кімнаті є дві сусідки, і одна з них — переселенка зі Слов'янська Людмила — вже зацікавилась комп'ютерними іграми.

"Вона показувала нам свої страйки. Я теж хочу спробувати, але не знаю, чи вийде у мене, чи ні", — зізналась жінка.

78-річна геймерка мріє, щоб війна якомога швидше закінчилась і вона змогла повернутись додому. Вона запевнила, що з країни нікуди не поїде і життя свого за кордоном не бачить.

"Я думаю, ці всі військові дії скоро зникнуть, і кожен поїде до себе на батьківщину. Я поїду в Білозерське", — додала Кулакова.

