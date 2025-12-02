Прогноз погоды на декабрь 2025: в Укргидрометцентре ответили, когда начнутся морозы

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня поделилась прогнозом погоды на месяц и ответила, когда стоит ждать похолодания. По ее словам, в целом средняя температура этой зимой превысит норму на 1,5-2 градуса.

Декабрь 2025 года будет теплым для Украины. Об этом синоптик рассказала в комментарии УНИАН 2 декабря.

Погода на месяц: общий прогноз

"По всем расчетам — декабрь в Украине будет теплый. С аномалией температуры от 2 до даже 3-5 градусов. Мы в своем прогнозе дали, что среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса", — отметила Голеня.

Она сообщила, что осадки будут пределах 80-100% от нормы, но не исключен и дефицит (менее 80%).

Погода на месяц: когда придут морозы

В Укргидрометцентре убеждены, что первая декада декабря отметится теплом и дефицитом осадков. Будут преобладать туманы и "плюсовая" температура, небольшие морозы ожидаются только ночью с 6 по 10 декабря.

В целом температура будет держаться на уровне 2-8 градусов тепла. В южных регионах будет еще теплее — от 10 до 12.

Во второй и третьей декадах, по прогнозу синоптика, температура также будет повышенной, но должны быть колебания. Возможно, медленно начнет холодать, и ночью столбики термометров будут фиксировать заморозки, а днем — небольшие "плюсы".

"Большинство расчетов на зиму в целом, на три месяца, — средняя за три месяца температура выше средних многолетних значений. То есть выше нормы по территории Украины на 1,5-2 градуса", — добавила Голеня, комментируя погоду на месяц.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какая погода будет 2 декабря. Она предупредила, что в Киеве будет облачно и сыро, а температура будет достигать +6 градусов.

