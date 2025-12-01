Придет ли зимняя погода в Украину: Диденко сделала прогноз на 2 декабря

Второй день зимы не обещает украинцам зимнюю погоду. Вторник принесет облачность, сырость и умеренную температуру воздуха.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. Она предусматривает небольшие дожди и морось, также возможен "зависший" туман с каплями воды в воздухе.

В течение дня воздух будет прогреваться до +3...+7, в южных регионах — до +7...+12.

Погода в Украине: когда придут холода

Похолодание на 2-4 градуса вероятно лишь в конце недели. По данным "Укргидрометцентра", температура воздуха опустится до нуля только в выходные в западных и восточных областях.

"Зима пришла, а это значит, что весна стала ближе", — отметила специалист.

Синоптик напомнила, что прогноз погоды в Украине вероятен на одни-трое суток, поскольку синоптическая ситуация может меняться.

Прогноз от "Укргидрометцентра" на 2 декабря Фото: скриншот

Погода в Киеве 2 декабря

Согласно прогнозу от Диденко, погода в Киеве так же будет облачной и сырой, днем до +6 градусов.

В "Укргидрометцентре" также прогнозируют облачность и небольшой дождь, температура в столице будет достигать +2...+4 градуса, а днем до +5...+7. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, какие сюрпризы приготовил последний месяц года украинцам. По его словам, декабрь в Украине больше будет напоминать позднюю осень.

22 ноября Львов, Луцк и Ивано-Франковск засыпало снегом. Однако синоптик из Черкасской области Виталий Постригань назвал "бредом" прогнозы о "самой суровой в истории зиме".