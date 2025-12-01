Чи прийде зимова погода в Україну: Діденко зробила прогноз на 2 грудня

Другий день зими не обіцяє українцям зимову погоду. Вівторок принесе хмарність, вогкість і помірну температуру повітря.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня синоптикиня Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Вона передбачає невеликі дощі та мряку, також можливий "завислий" туман із краплями води у повітрі.

Протягом дня повітря прогріватиметься до +3…+7, у південних регіонах — до +7…+12.

Погода в Україні: коли прийдуть холоди

Похолодання на 2-4 градуси імовірне лише наприкінці тижня. За даними "Укргідрометцентру", температура повітря опуститься до нуля тільки у вихідні в західних і східних областях.

"Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", — зазначила фахівчиня.

Синоптикиня нагадала, що прогноз погоди в Україні імовірний на одну-три доби, оскільки синоптична ситуація може змінюватися.

Відео дня

Прогноз від "Укргідрометцентру" на 2 грудня Фото: скриншот

Погода у Києві 2 грудня

Згідно з прогнозом від Діденко, погода у Києві так само буде хмарною та вогкою, вдень до +6 градусів.

В "Укргідрометцентрі" також прогнозують хмарність і невеликий дощ, температура в столиці сягатиме +2…+4 градуси, а вдень до +5…+7. Вітер східний і північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповідав, які сюрпризи приготував останній місяць року українцям. За його словами, грудень в Україні більше нагадуватиме пізню осінь.

22 листопада Львів, Луцьк та Івано-Франківськ засипало снігом. Однак синоптик з Черкащини Віталій Постригань назвав "маячнею" прогнози про "найсуворішу в історії зиму".