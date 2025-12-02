Прогноз погоди на грудень 2025: в Укргідрометцентрі відповіли, коли почнуться морози

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня поділилась прогнозом погоди на місяць і відповіла, коли варто чекати на похолодання. З її слів, загалом середня температура цієї зими перевищить норму на 1,5-2 градуси.

Грудень 2025 буде теплим для України. Про це синоптикиня розповіла у коментарі УНІАН 2 грудня.

Погода на місяць: загальний прогноз

"За всіма розрахунками — грудень в Україні буде теплий. З аномалією температури від 2 до навіть 3-5 градусів. Ми у своєму прогнозі дали, що середньомісячна температура буде вища за кліматичну норму, середню за 30 років, на два градуси", — зазначила Голеня.

Вона повідомила, що опади будуть в межах 80-100% від норми, але не виключений і дефіцит (менше 80%).

Погода на місяць: коли прийдуть морози

В Укргідрометцентрі переконані, що перша декада грудня зазначиться теплом і дефіцитом опадів. Переважатимуть тумани та "плюсова" температура, невеликі морози очікуються лише вночі з 6 по 10 грудня.

Загалом температура триматиметься на рівні 2-8 градусів тепла. У південних регіонах буде ще тепліше — від 10 до 12.

У другій та третій декадах, за прогнозом синоптикині, температура також буде підвищеною, але мають бути коливання. Можливо, поволі почне холодами, і вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть заморозки, а вдень — невеличкі "плюси".

"Більшість розрахунків на зиму в цілому, на три місяці, — середня за три місяці температура вища за середні багаторічні значення. Тобто вища за норму по території України на 1,5-2 градуси", — додала Голеня, коментуючи погоду на місяць.

