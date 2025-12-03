"Под влиянием масштабного антициклона": Диденко предупредила, что скоро в Украине похолодает

Украинский синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни. По ее словам, в конце недели следует ждать похолодания, но снега пока не предвидится.

"Прогностические карты показывают, что основные метеорологические бурные события 4-го декабря будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами. Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах со снегом. Украина находится и пока будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке", — отметила эксперт на своей странице в Facebook 3 декабря.

Сейчас на погоду в Украине влияет антициклон Фото: facebook Наталка Диденко

Прогноз погоды на завтра

В большинстве областей в четверг будет сухо, возможны лишь "осенние локальные островки влаги кое-где". Температура особо не изменится, в течение дня столбики термометров будут фиксировать от +4 до +8 градусов. Теплее будет только на юге — от +8 до +12.

"Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый", — отметила Диденко.

Прогноз погоды в Киеве

Для столицы синоптики также оценили существенные осадки как маловероятные. Воздух днем прогреется до 5-7 градусов тепла.

Когда в Украине похолодает

В общем, по словам Диденко, в ближайшие дни серьезных осадков не будет. С 5-6 декабря ожидается небольшое снижение температуры, но уже с 9 декабря она снова возрастет.

"Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя. Поэтому пока — антициклональный характер погоды, без существенных осадков, небольшие температурные колебания", — добавила эксперт.

Циклоны на карте Фото: facebook Наталка Диденко

