"Під впливом масштабного антициклону": Діденко попередила, що скоро в Україні похолодає

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на найближчі дні. З її слів, наприкінці тижня слід чекати на похолодання, але снігу поки не передбачається.

"Прогностичні карти показують, що основні метеорологічні бурхливі події 4-го грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами. Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах із снігом. Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході", — зазначила експертка на своїй сторінці у Facebook 3 грудня.

Нині на погоду в Україні впливає антициклон Фото: facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на завтра

У більшості областей в четвер буде сухо, можливі лише "осінні локальні острівці вологи де-не-де". Температура особливо не зміниться, протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +4 до +8 градусів. Тепліше буде лише на півдні — від +8 до +12.

Відео дня

"Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий", — зазначила Діденко.

Прогноз погоди у Києві

Для столиці синоптикиня також оцінили істотні опади як малоймовірні. Повітря вдень прогріється до 5-7 градусів тепла.

Коли в Україні похолодає

Загалом, зі слів Діденка, найближчими днями серйозних опадів не буде. З 5-6 грудня очікується невелике зниження температури, але вже з 9 грудня вона знову зросте.

"Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу. Тому поки що — антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання", — додала експертка.

Циклони на мапі Фото: facebook Наталка Діденко

Нагадаємо, 3 грудня в усіх регіонах Україні діють планові відключення світла. У ДТЕК опублікували графіки для Дніпропетровської, Київської, Одеської областей та для Києва.

3 грудня стартував перший етап програми "3000 км Україною", в межах якої можна отримати безплатні квитки. Поки українцям доступні 24 поїзди, в тому числі місця 2 класу в Інтерсіті+ з Києва до Харкова або Запоріжжя.