"Настоящий нарциссизм": в сети захейтили экс-советницу Залужного и волонтера за фото в форме ВСУ

В сети разгорелся масштабный скандал после того, как волонтер и бывшая советница Валерия Залужного Алла Мартынюк появилась в студии "Единых новостей" в полном военном снаряжении.

В частности, работник медиа "Big Kyiv" Макс Юрьев распространил в Facebook фото Мартынюк в форме и спросил: "Так она военнослужащая или до сих пор доброволица? Позирование в форме продолжается. Шлем с наушниками — это так по-волонтерски?"

К публикации он прикрепил кадр, на котором волонтер Мартынюк, которая ранее была советницей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позирует в каске, бронежилете и с шевронами — именно в таком виде она выступала в эфире "Единых новостей".

Скриншот из выпуска "Единых новостей" с Аллой Мартынок Фото: Facebook

Под постом мужчины началась активная дискуссия, в которой значительная часть комментаторов поставила под сомнение уместность появления волонтера в военной форме.

Один из пользователей привел перечень категорий, которые в соответствии с законом имеют право носить военную форму: военнослужащие, резервисты, военнообязанные во время сборов, курсанты, а также лица, уволенные в запас или отставку с разрешением на ношение формы. Он подчеркнул: в других случаях использование формы со знаками различия является незаконным.

Среди комментариев звучали жесткие оценки:

"Особенно важными в студии киевского телевидения выглядят броник и шлем...";

"Это настоящий нарциссизм";

"Волонтеры, которые помогают больницам, не носят форму врачей. А те, кто работает с бездомными, не появляются в их одежде. Почему же здесь это приемлемо?".

"Организаторы эфира серьезно не увидели проблемы?"

Кто заступился за Аллу Мартынюк

Учитывая хейт волонтера, на своей странице в Facebook офицер ВСУ, парамедик и депутат Киевсовета Юлия Сидорова обнародовала пост, где отметила, что хорошо понимает символичность военной формы, ведь в ней был похоронен ее погибший жених. В то же время она подчеркнула, что благодаря снаряжению, которое поставляла Мартынюк, ей неоднократно удавалось спасать жизни раненых. Сидорова также заявила, что не видит прямых доказательств того, что волонтер якобы писала оскорбительные комментарии в адрес военной Евы, из-за которых ранее возник конфликт.

Публикация Юлии Сидоровой в Facebook Фото: Скриншот

На защитное сообщение Сидоровой ответила участница группы ZWYNTAR Дарвин Тремор, которая отметила, что волонтер может оставаться эффективным и без позирования в военной форме и без заявлений о "боях" или "выездах", если это не соответствует действительности. Она указала, что основная проблема заключается не в самой помощи фронту, а в способе ее публичной презентации.

Другие пользователи подчеркнули, что обеспечение военных — это общий вклад тысяч людей. По их мнению, фразы о том, что "благодаря Мартынюк удалось спасти жизнь", могут преуменьшать роль других доноров, волонтеров и партнеров. В частности, в комментариях также отмечали:

"Умение извиниться — признак зрелой личности. Но этого так и не произошло";

"Тема уже исчерпана. Выводы сделали все, кто должен был сделать".

Кроме того, звучали аргументы, что военная форма должна оставаться атрибутом военных, а не инструментом для публичных выступлений волонтеров.

Свое мнение высказал также основатель проекта по реабилитации ветеранов Сергей, позывной Харизмат. По его убеждению, дело не только в форме, а в создании полноценного "образа военной", что может вводить зрителей в заблуждение. Он также напомнил о напряженном конфликте Мартынюк с военной Евой, который, по его словам, был спровоцирован некорректными комментариями.

В то же время военная Елена Белозерская заявила, что ситуация перешла в плоскость "травли". Она отметила, что хотя Мартынюк может быть эмоциональной, уровень критики вышел за пределы конструктива.

Алла Мартынюк больше не будет одевать форму "мультикам"

За несколько дней до новой волны обсуждений Алла Мартынюк сообщила, что имела длительный разговор с военной Евой Тур, с которой у нее ранее возник конфликт относительно использования военной формы. По словам Мартынюк, собеседницы пришли к взаимопониманию.

Она передала позицию Евы Тур, которая подчеркнула, что форма — это символ службы, ранений и потерь, поэтому ее использование гражданскими в публичных фотосессиях неуместно. Военная просила Мартынюк воздерживаться от съемок в полной экипировке, одновременно не возражая против ношения бронежилета во время поездок в опасные районы.

Публикация Аллы Мартынюк в Facebook Фото: Скриншот

Мартынюк отметила, что принимает эти аргументы и больше не будет одевать форму "мультикам". В то же время подчеркнула, что не будет снимать бронежилет в поездках, ведь это вопрос безопасности. Также она добавила, что временно приостанавливает прием новых запросов в свой фонд из-за эмоционально сложной недели.

