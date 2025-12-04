"Справжній нарцисизм": у мережі захейтили ексрадницю Залужного та волонтерку за фото у формі ЗСУ

У мережі розгорівся масштабний скандал після того, як волонтерка та колишня радниця Валерія Залужного Алла Мартинюк з’явилася у студії "Єдиних новин" у повному військовому спорядженні.

Зокрема, працівник медіа "Big Kyiv" Макс Юр’єв поширив у Facebook фото Мартинюк у формі та запитав: "Так вона військовослужбовиця чи досі доброволиця? Позування у формі триває. Шолом із навушниками — це так по-волонтерськи?"

До публікації він прикріпив кадр, на якому волонтерка Мартинюк, яка раніше була радницею головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного позує у касці, бронежилеті та з шевронами — саме в такому вигляді вона виступала в ефірі "Єдиних новин".

Скриншот з випуску "Єдиних новин" з Аллою Мартинок Фото: Facebook

Під постом чоловіка почалася активна дискусія, у якій значна частина коментаторів поставила під сумнів доречність появи волонтерки у військовій формі.

Один із користувачів навів перелік категорій, які відповідно до закону мають право носити військову форму: військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані під час зборів, курсанти, а також особи, звільнені в запас чи відставку з дозволом на носіння форми. Він підкреслив: в інших випадках використання форми зі знаками розрізнення є незаконним.

Серед коментарів лунали жорсткі оцінки:

"Особливо важливими в студії київського телебачення виглядають бронік та шолом…";

"Це справжній нарцисизм";

"Волонтери, які допомагають лікарням, не носять форму лікарів. А ті, хто працює з безхатьками, не з’являються в їхньому одязі. Чому ж тут це прийнятно?".

"Організатори ефіру серйозно не побачили проблеми?"

Хто заступився за Аллу Мартинюк

З огляду на хейт волонтерки, на своїй сторінці у Facebook офіцерка ЗСУ, парамедикиня та депутатка Київради Юлія Сідорова оприлюднила пост, де зазначила, що добре розуміє символічність військової форми, адже у ній було поховано її загиблого нареченого. Водночас вона підкреслила, що завдяки спорядженню, яке постачала Мартинюк, їй неодноразово вдавалося рятувати життя поранених. Сідорова також заявила, що не бачить прямих доказів того, що волонтерка нібито писала образливі коментарі на адресу військової Єви, через які раніше виник конфлікт.

Публікація Юлії Сідорової у Facebook Фото: Скриншот

На захисний допис Сідорової відповіла учасниця гурту ZWYNTAR Дарвін Тремор, яка наголосила, що волонтер може залишатися ефективним і без позування у військовій формі та без заяв про "бої" або "виїзди", якщо це не відповідає дійсності. Вона вказала, що основна проблема полягає не у самій допомозі фронту, а у способі її публічної презентації.

Інші користувачі підкреслили, що забезпечення військових — це спільний внесок тисяч людей. На їхню думку, фрази про те, що "завдяки Мартинюк вдалося врятувати життя", можуть применшувати роль інших донорів, волонтерів і партнерів. Зокрема, у коментарях також зазначали:

"Вміння вибачитись — ознака зрілої особистості. Але цього так і не сталося";

"Тема вже вичерпана. Висновки зробили всі, хто мав зробити".

Крім того, звучали аргументи, що військова форма має залишатися атрибутом військових, а не інструментом для публічних виступів волонтерів.

Свою думку висловив також засновник проєкту з реабілітації ветеранів Сергій, позивний Харизмат. На його переконання, справа не тільки у формі, а у створенні повноцінного "образу військової", що може вводити глядачів в оману. Він також нагадав про напружений конфлікт Мартинюк із військовою Євою, який, за його словами, був спровокований некоректними коментарями.

Водночас військова Олена Білозерська заявила, що ситуація перейшла у площину "травлі". Вона зазначила, що хоча Мартинюк може бути емоційною, рівень критики вийшов за межі конструктиву.

Алла Мартинюк більше не одягатиме форму "мультикам"

За кілька днів до нової хвилі обговорень Алла Мартинюк повідомила, що мала тривалу розмову з військовою Євою Тур, із якою в неї раніше виник конфлікт щодо використання військової форми. За словами Мартинюк, співрозмовниці дійшли порозуміння.

Вона передала позицію Єви Тур, яка наголосила, що форма — це символ служби, поранень і втрат, тому її використання цивільними у публічних фотосесіях є недоречним. Військова просила Мартинюк утримуватися від зйомок у повній екіпіровці, водночас не заперечуючи проти носіння бронежилета під час поїздок у небезпечні райони.

Публікація Алли Мартинюк у Facebook Фото: Скриншот

Мартинюк зазначила, що приймає ці аргументи та більше не одягатиме форму "мультикам". Водночас підкреслила, що не зніматиме бронежилет у поїздках, адже це питання безпеки. Також вона додала, що тимчасово призупиняє прийом нових запитів до свого фонду через емоційно складний тиждень.

