"Мультикам" на заміну "пікселю": Міноборони анонсувало новий камуфляж для ЗСУ

Виробників і постачальників речового майна для захисників попередили про перехід на малюнок "ММ-25". За даними профільних джерел, він візуально та концептуально повторює камуфляж Multicam, який використовують армії країн НАТО.

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"Шановні виробники і постачальники речового майна для Збройних Сил України! Доводимо до вашого відома, що Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна", — зазначили на сайті "Партнер МОУ".

Публікація на сайті, адресована партнерам Міноборони Фото: Скриншот

"Мультикам" можуть запровадити вже восени

У профільному медіа Boroshno News зазначили, що попередній камуфляж — "піксель" — мав назву "ММ-14". Він був оригінальним, а новий малюнок буде повторювати добре відомий "мультикам". Аналітики зауважили, що права на цей камуфляж закінчуються вже восени, і тоді його зможуть вільно використовувати усі охочі.

Однак, як пояснили автори контенту, очікувати на швидкий перехід не слід. Заміна форми займе час, але значна кількість підрозділів можуть встигнути "перевдягнутися" за рік.

Також новий камуфляж прокоментували у спільноті First Division. Там повідомили, що "ММ-25" — це копія американського Multicam.

"Водночас поки невідомо, чи зберігатиметься пошив форми за чинними статутними стандартами. Запровадження нового камуфляжу має початися з осені цього року. Згадаємо "ММ-14" незлими тихим словом", — зазначили автори контенту.

Перехід на Multicam "несе й проблеми"

Аналітики додали, що Україна має приклади оригінальних камуфляжів, створених на сонові Multicam — "Мавка" від Velmet або оригінальний "Хижак" від Combat СПН. Зазначається, що застосування самого "мультикама" пов’язане зі спливом терміну дії патенту восени, але українці мають ресурси, компетенції і виробничу базу для створення власного універсального малюнку.

"У будь-якому разі, запровадження нового камуфляжного малюнка — це важливий крок уперед і безумовне досягнення. Однак це несе й проблеми, зокрема проблему у ідентифікації ворожої та власної піхоти, бо ворог перейшов на аналогічний малюнок з ВКПО 3.0. Саме тому нам потрібен національний камуфляж", — підкреслили у First Division.

Офіційно терміни переходу на новий камуфляж не розголошуються, як і те, коли він повноцінно почнеться. Однак, як проінформували у "Мілітарному", цей процес може зайняти кілька років.

"Мультикам" носять армії низки країн

В Еспресо уточнили, що Multicam — це деформаційний камуфляжний візерунок, розроблений у 2002 році американською компанією Crye Precision спільно з дослідницьким центром U.S. Army Soldier Systems Center (Natick Labs). Цей малюнок складається з нерегулярних плям 7 кольорів, що дозволяє маскуватись на різних типах місцевості.

"Мультикам" вже носять військові низки країн НАТО, зокрема Великої Британії, Австралії, США, Німеччини та Франції.

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