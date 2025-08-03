"Мультикам" на замену "пикселю": Минобороны анонсировало новый камуфляж для ВСУ

Производителей и поставщиков вещевого имущества для защитников предупредили о переходе на рисунок "ММ-25". По данным профильных источников, он визуально и концептуально повторяет камуфляж Multicam, который используют армии стран НАТО.

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"Уважаемые производители и поставщики вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины! Доводим до вашего сведения, что Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", — отметили на сайте "Партнер МОУ".

Публикация на сайте, адресованная партнерам Минобороны Фото: Скриншот

"Мультикам" могут ввести уже осенью

В профильном медиа Boroshno News отметили, что предыдущий камуфляж — "пиксель" — назывался "ММ-14". Он был оригинальным, а новый рисунок будет повторять хорошо известный "мультикам". Аналитики отметили, что права на этот камуфляж заканчиваются уже осенью, и тогда его смогут свободно использовать все желающие.

Однако, как пояснили авторы контента, ожидать быстрого перехода не следует. Замена формы займет время, но значительное количество подразделений могут успеть "переодеться" за год.

Также новый камуфляж прокомментировали в сообществе First Division. Там сообщили, что "ММ-25" — это копия американского Multicam.

"В то же время пока неизвестно, будет ли сохраняться пошив формы по действующим уставным стандартам. Введение нового камуфляжа должно начаться с осени этого года. Вспомним "ММ-14" незлым тихим словом", — отметили авторы контента.

Переход на Multicam "несет и проблемы"

Аналитики добавили, что Украина имеет примеры оригинальных камуфляжей, созданных на основе Multicam — "Мавка" от Velmet или оригинальный "Хищник" от Combat СПН. Отмечается, что применение самого "мультикама" связано с истечением срока действия патента осенью, но украинцы имеют ресурсы, компетенции и производственную базу для создания собственного универсального рисунка.

"В любом случае, введение нового камуфляжного рисунка — это важный шаг вперед и безусловное достижение. Однако это несет и проблемы, в частности проблему в идентификации вражеской и собственной пехоты, потому что враг перешел на аналогичный рисунок с ВКПО 3.0. Именно поэтому нам нужен национальный камуфляж", — подчеркнули в First Division.

Официально сроки перехода на новый камуфляж не разглашаются, как и то, когда он полноценно начнется. Однако, как проинформировали в "Милитарном", этот процесс может занять несколько лет.

"Мультикам" носят армии ряда стран

В Еспресо уточнили, что Multicam — это деформационный камуфляжный узор, разработанный в 2002 году американской компанией Crye Precision совместно с исследовательским центром U.S. Army Soldier Systems Center (Natick Labs). Этот рисунок состоит из нерегулярных пятен 7 цветов, что позволяет маскироваться на различных типах местности.

"Мультикам" уже носят военные ряда стран НАТО, в частности Великобритании, Австралии, США, Германии и Франции.

Напомним, в ВСУ прошла реформа, в результате которой последняя бригада, которая была танковой, стала тяжелой механизированной. Командование отметило, что бригада эволюционирует, но "традиции будут неизменными".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 августа заявил, что враг все чаще прибегает к тактике "тотального просачивания". Что касается направлений, самая сложная ситуация на Покровском, Добропольском и Новопавловском.