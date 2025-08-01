В ВСУ больше не осталось отдельных танковых бригад: детали

4 отдельная танковая бригада стала 4 отдельной тяжелой механизированной. Таким образом она — последняя из бригад ВСУ, которые прошли реформирование.

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О том, что "четверка" оставалась единственной именно танковой бригадой в ВСУ, сообщается на ее странице в Facebook.

"Мы сформировались в марте 2022-го, как 4 ОТБр. Меньше чем через два месяца после создания приняли первое сражение в Песках, в Донецкой области как 4 ОТБр. Затем освобождение Харьковщины, Соледар, Бахмут, Авдеевка. Сейчас мы выполняем задачи на разных направлениях: Купянщина, Покровский отрезок и Запорожье. Все это станет частью нашей истории", — говорится в публикации.

Теперь бригада начинает свою новую историю как 4 ОВМБр:

"Бригада эволюционирует, но традиции будут неизменными. Расширение уже существующих подразделений с сохранением эффективности и опыта, более открытая и прозрачная коммуникация с сообществом. Именно эти нарративы войдут в нашу будущую информационную кампанию".

Воины уточнили, что их нарукавный знак и лозунг "FUROR ARMA MINISTRAT" остаются прежними, как и жажда борьбы и победы.

Буквально неделю назад стало известно, что 3 отдельная танковая Железная бригада в ходе продолжающейся реформы танковых подразделений была переформатирована в 3 отдельную тяжелую механизированную бригаду.

Она стала четвертой из пяти танковых бригад, которые были переформированы в тяжелые механизированные. До этого реорганизацию прошли 1, 5 и 17 танковые, сообщает "Милитарный".

Также создана тяжелая механизированная бригада не на основе танковых подразделений, а на основе механизированной бригады — 117.

Ранее Фокус писал, что в феврале 5-я танковая бригада получила партию БМП с модулем "Парус".

Мы также писали, что 17-я танковая бригада применила САУ M109 из укрытия по пехоте.