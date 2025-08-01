У ЗСУ більше не залишилося окремих танкових бригад: деталі

4 окрема танкова бригада стала 4 окремою важкою механізованою. Отже, вона — остання з бригад ЗСУ, які пройшли реформування.

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Про те, що "четвірка" залишалася єдиною саме танковою бригадою в ЗСУ, повідомляється на її сторінці у Facebook.

"Ми сформувалися в березні 2022-го, як 4 ОТБр. Менше ніж за два місяці після створення прийняли перший бій у Пісках, на Донеччині як 4 ОТБр. Потім звільнення Харківщини, Соледар, Бахмут, Авдіївка. Зараз ми виконуємо завдання на різних напрямках: Куп'янщина, Покровський відрізок і Запоріжжя. Усе це стане частиною нашої історії", — йдеться в публікації.

Тепер бригада починає свою нову історію як 4 ОВМБр:

"Бригада еволюціонує, але традиції будуть незмінними. Розширення вже наявних підрозділів зі збереженням ефективності та досвіду, більш відкрита та прозора комунікація зі спільнотою. Саме ці наративи увійдуть у нашу майбутню інформаційну кампанію".

Воїни уточнили, що їхній нарукавний знак і гасло "FUROR ARMA MINISTRAT" залишаються незмінними, як і жага до боротьби та перемоги.

Буквально тиждень тому стало відомо, що 3 окрему танкову Залізну бригаду під час тривалої реформи танкових підрозділів було переформатовано в 3 окрему важку механізовану бригаду.

Вона стала четвертою з п'яти танкових бригад, які були переформовані у важкі механізовані. До цього реорганізацію пройшли 1, 5 і 17 танкові, повідомляє "Мілітарний".

Також створено важку механізовану бригаду не на основі танкових підрозділів, а на основі механізованої бригади — 117.

Раніше Фокус писав, що в лютому 5-та танкова бригада отримала партію БМП з модулем "Парус".

Ми також писали, що 17-та танкова бригада застосувала САУ M109 з укриття по піхоті.