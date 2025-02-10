5-та танкова бригада отримала партію БМП з модулем "Парус" (відео)

Екіпажі одного з механізованих батальйонів провели навчальні стрільби на модернізованих розвідувальних машинах ПРП-3. У нових систем є дистанційно керований модуль із 30-мм гарматою та автоматичним гранатометом.

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Військовослужбовці 5-ї важкої механізованої бригади отримали на озброєння модернізовані БМП з українським бойовим модулем БМ-7 "Парус". Кадри застосування нової техніки опублікувала пресслужба 5-ї ОТМБр.

Екіпажі одного з механізованих батальйонів провели навчальні стрільби на модернізованих розвідувальних машинах ПРП-3, які переобладнали на бойову одиницю за допомогою встановлення дистанційно керованого модуля з 30-мм гарматою, спареним кулеметом і автоматичним гранатометом.

Продемонстровані транспортні засоби, крім нового озброєння, отримали ще розкладні антидронові конструкції, що частково захищають верх від скидань і FPV.

Дистанційний артилерійський модуль на ПРП-3 — частина глибокої модифікації, яка передбачала повне переобладнання бойового відділення машини для встановлення пульта управління і місця оператора нижче погона башти. До всього іншого, для перевезення десанту знадобилася перебудова внутрішнього простору.

Подібний проєкт модернізації для БМП-1 вже опрацьовувався Харківським КБ ім. Морозова до початку повномасштабного вторгнення. Встановлення "Вітрила" із сучасною системою управління вогнем, цифровими прицільними засобами з тепловізійним каналом і новим артилерійським озброєнням значно посилило вогневу міць машини та обізнаність екіпажу.

Водночас така модернізація спричинила очевидні недоліки. У машині був відсутній окремий люк для навідника, а стеля в його відділенні істотно знижувалася. Це перші БМП такої модифікації, помічені на озброєнні колишньої 5-ї танкової бригади, яка нещодавно була переформована у важку механізовану. Раніше вони вже надходили на озброєння 57-ї мотопіхотної бригади.

ПРП-3

ПРП-3 являє собою рухомий розвідувальний пункт радянської розробки. Створювався для цілей розвідки і цілевказівки.

довжина корпусу — 6,7 метра;

висота — 2 метри;

ширина — 2,9 метра;

озброєння: приціли 1ОП79, 1ПН29, 1Д6М1; кулемети — 1 х 7,62 ПКТ;

додаткове озброєння — пускова установка 2П130-1;

Нагадаємо, що в ОСГВ "Хортиця" повідомили про підготовку до лобової атаки. ЗС РФ прагнуть розширити плацдарм у районі Куп'янська.

Також повідомлялося, що, за даними ОСУВ "Хортиця", ЗС РФ ушосте спробували встановити триколор у Торецьку.