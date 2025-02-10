5-я танковая бригада получила партию БМП с модулем "Парус" (видео)

Экипажи одного из механизированных батальонов провели обучающие стрельбы на модернизированных разведывательных машинах ПРП-3. У новых систем есть дистанционно управляемый модуль с 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом.

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Военнослужащие 5-й тяжелой механизированной бригады получили на вооружение модернизированные БМП с украинским боевым модулем БМ-7 "Парус". Кадры применения новой техники опубликовала пресс-служба 5-ой ОТМБр.

Экипажи одного из механизированных батальонов провели обучающие стрельбы на модернизированных разведывательных машинах ПРП-3, которые переоборудовали в боевую единицу с помощью установки дистанционно управляемого модуля с 30-мм пушкой, спаренным пулеметом и автоматическим гранатометом.

Продемонстрированные транспортные средств, помимо нового вооружения, получили еще раскладные антидроновые конструкции, отчасти защищающие верх от сбросов и FPV.

Дистанционный артиллерийский модуль на ПРП-3 — часть глубокой модификации, которая предполагала полного переоборудования боевого отделения машины для установки пульта управления и места оператора ниже погона башни. Ко всему прочему, для перевозки десанта понадобилась перестройка внутреннего пространства.

Сходный проект модернизации для БМП-1 уже прорабатывался Харьковским КБ им. Морозова к началу полномасштабного вторжения. Установка "Паруса" с современной системой управления огнем, цифровыми прицельными средствами с тепловизионным каналом и новым артиллерийским вооружением значительно усилила огневую мощь машины и осведомленность экипажа.

Вместе с тем такая модернизация повлекла очевидные недостатки. В машине отсутствовал отдельный люк для наводчика, а потолок в его отделении существенно снижался. Это первые БМП такой модификации, замеченные на вооружении бывшей 5-й танковой бригады, которая недавно была переформирована в тяжелую механизированную. Ранее они уже поступали на вооружение 57-й мотопехотной бригады.

ПРП-3

ПРП-3 представляет собой подвижный разведывательный пункт советской разработки. Создавался для целей разведки и целеуказания.

длина корпуса — 6,7 метра;

высота — 2 метра;

ширина — 2,9 метра;

вооружение: прицелы 1ОП79, 1ПН29, 1Д6М1; пулеметы — 1 х 7,62 ПКТ;

дополнительное вооружение — пусковая установка 2П130-1;

Напомним, что в ОСГВ "Хортица" сообщили о подготовке к лобовой атаке. ВС РФ стремятся расширить плацдарм в районе Купянска.

Также сообщалось, что, по данным ОСГВ "Хортица", ВС РФ в шестой раз попытались установить триколор в Торецке.