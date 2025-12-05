Сотрудницу прокуратуры узнали на платформе OnlyFans: в ведомстве отреагировали (фото)

В соцсетях сообщили, что на сайте Only Fans узнали сотрудницу Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизу Карапетян. В Харьковской областной прокуратуре заявили о проведении служебного расследования.

Интимные фото украинского прокурора нашли на OnlyFans. Карапетян вела профиль под ником "Анастасиаа.Укр". Об этом сообщили в Telegram-канале Absolution Leaks 4 декабря, отметив, что в таком случае работница прокуратуры не уплатила налоги.

"Еще нам написали, что она была девушкой руководителя Салтовской окружной прокуратуры Харькова Владимира Куприянова. Затем ее видели с зам. руководителя прокуратуры области Владиславом Грюком. Подеякуют, что это совсем странная личность, которая не имеет никакого отношения к правоохранительным органам", — передали авторы контента.

Интимные фото украинского прокурора нашли на OnlyFans Фото: Соцсети

Фото прокурора на OnlyFans были удалены вместе с профилем. Страниц "Анастасиаа.Укр" в соцсетях больше не существует.

Сотрудницу прокуратуры узнали на платформе OnlyFans Фото: Соцсети

Скандал из-за профиля прокурора на OnlyFans: реакция ведомства

На информацию, что Луиза Карапетян вела OnlyFans, отреагировали в Харьковской областной прокуратуре. Там заявили, что назначили и начали служебное расследование "с целью всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств".

В то же время прокурор подала заявление в полицию, заявив, что ее бывший парень распространил материалы о профиле на OnlyFans из мести. Было возбуждено дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Фото Луизы Карапетян Фото: Соцсети

"В сложившейся ситуации надо установить истину и дать оценку действиям всех сторон в соответствии с законом, а не прибегать к манипуляциям и унижению человека в социальных сетях", — отметили в прокуратуре.

