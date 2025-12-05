Співробітницю прокуратури впізнали на платформі OnlyFans: у відомстві відреагували (фото)

У соцмережах повідомили, що на сайті Only Fans впізнали працівницю Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзу Карапетян. У Харківській обласній прокуратурі заявили про проведення службового розслідування.

Інтимні фото українського прокурора знайшли на OnlyFans. Карапетян вела профіль під ніком "Анастасіаа.Укр". Про це повідомили у Telegram-каналі Absolution Leaks 4 грудня, зазначивши, що в такому разі працівниця прокуратури не сплатила податки.

"Ще нам написали, що вона була дівчиною керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Володимира Купріянова. Потім її бачили з заст. керівника прокуратури області Владиславом Грюком. Подеякують, що це зовсім дивна особа, яка не має жодного відношення до правоохоронніх органів", — передали автори контенту.

Інтимні фото українського прокурора знайшли на OnlyFans Фото: Соцмережі

Фото прокурора на OnlyFans були видалені разом з профілем. Сторінок "Анастасіаа.Укр" у соцмережах більше не існує.

Співробітницю прокуратури впізнали на платформі OnlyFans Фото: Соцмережі

Скандал через профіль прокурора на OnlyFans: реакція відомства

На інформацію, що Луїза Карапетян вела OnlyFans, відреагували у Харківській обласній прокуратурі. Там заявили, що призначили і розпочали службове розслідування "з метою всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин".

Фодночас прокурорка подала заяву до поліції, заявивши, що її колишній хлопець поширив матеріали про профіль на OnlyFans задля помсти. Була порушена справа про порушення недоторканності приватного життя.

Фото Луїзи Карапетян Фото: Соцмережi

"У ситуації, що склалася, треба встановити істину та дати оцінку діям усіх сторін відповідно до закону, а не вдаватися до маніпуляцій та приниження людини в соціальних мережах", — наголосили у прокуратурі.

