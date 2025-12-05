Святой Николай принесет украинцам холод: какая будет погода на выходных, — Диденко (карты)

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода на завтра не порадует праздничным снегом. Однако на выходных в регионах несколько похолодает, а на дорогах может быть скользко.

"Николай и воскресенье будут в Украине холоднее немного", — отметила эксперт в Facebook 5 декабря.

Погода на завтра: чем порадует Святой Николай

6 и 7 декабря столбики термометров будут фиксировать от +2 до +6 градусов. Несколько теплее будет только на Закарпатье и юге Крыма — от +7 до +11. Ночью температура будет опускаться до показателей от +2 до -4 градусов.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

"Антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — сообщила синоптик.

Погода на завтра в Киеве

В Киеве на выходных также будет сухо и прохладно. Днем столбики термометров будут фиксировать от +1 до +4, а ночью — от -1 до -3.

Відео дня

"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, может быть порой скользко", — добавила Диденко.

Прогноз погоды на 7 декабря от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Напомним, с 2023 года Украина официально перешла на новоюлианский календарь в рамках церковной реформы, поэтому дата Дня Святого Николая перенеслась на 6 декабря. Фокус разобрался, почему так и каких еще праздников коснулись изменения.

На 6 декабря запланировано официальное открытие главной елки страны, которую поставили на Софиевской площади в Киеве. Нынешние шарики — в пастельных тонах красного, золотого и зеленого цветов.