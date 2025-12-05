Святий Миколай принесе українцям холод: яка буде погода на вихідних, — Діденко (мапи)

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що погода на завтра не порадує святковим снігом. Однак на вихідних у регіонах дещо похолодає, а на дорогах може бути слизько.

"Миколай та неділя будуть в Україні холоднішими трохи", — зауважила експертка у Facebook 5 грудня.

Погода на завтра: чим порадує Святий Миколай

6 та 7 грудня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до +6 градусів. Дещо тепліше буде лише на Закарпатті та півдні Криму — від +7 до +11. Вночі температура опускатиметься до показників від +2 до -4 градусів.

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

"Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — повідомила синоптикиня.

Погода на завтра у Києві

У Києві на вихідних також буде сухо й прохолодно. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +1 до +4, а вночі — від -1 до -3.

"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їздіть тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", — додала Діденко.

Прогноз погоди на 7 грудня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, з 2023 року Україна офіційно перейшла на новоюліанський календар у межах церковної реформи, тому дата Дня Святого Миколая перенеслася на 6 грудня. Фокус розібрався, чому так і яких ще свят торкнулися зміни.

На 6 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки країни, яку поставили на Софіївській площі у Києві. Цьогорічні кульки — у пастельних тонах червоного, золотого та зеленого кольорів.