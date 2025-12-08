"Это афера века": художник Иван Марчук судится из-за незаконного присвоения его картин (фото)

Известный украинский художник Иван Марчук обратился в суд из-за попытки неправомерного присвоения его авторских прав. По его словам, договор 2020 года, который инициировал Михаил Апостол, он подписал не читая, а сейчас другие лица пытаются получить контроль над его работами.

Как сообщает украинский юрист Евгений Пронин, художник сначала пытался урегулировать ситуацию мирным путем, однако ответа от стороны Апостола не получил и был вынужден обратиться в суд. Марчук назвал публичную реакцию Апостола "кощунственной" и отметил необходимость защиты от незаконного присвоения его творчества. Поддержку художнику выразил юрист Валерий Карпунцов, призвав государство и юридическое сообщество защищать права национальных авторов.

По данным расследования "Главкома", 4 ноября на своей Facebook-странице народный художник и лауреат награды "Национальная легенда Украины", поделился переживаниями после поездки в Тернополь и Львов и выразил обеспокоенность относительно попытки присвоения его авторских прав.

"Не могу понять, как кто-то может посягать на право художника, который почти 80 лет работал у мольберта, дарить людям радость и наслаждение от его произведений, пытаясь присвоить ему то, что принадлежит только ему", — отметил художник.

Он также добавил: "Подтвердилась библейская истина, что и среди апостолов существуют иуды. Берегитесь их, люди. Подробности позже".

"Главкому" удалось выяснить, что причина таких высказываний связана с участием художника в судебном заседании в Тернополе 3 ноября 2025 года. Там рассматривалось дело о правах на работы Ивана Марчука. Истцом выступает сам художник, а ответчиками — четыре человека, ключевую роль среди которых играет Михаил Апостол.

Конфликт вокруг картин Марчука: что известно об авторских правах художника

История конфликта началась 12 мая 2020 года, в день 84-летия художника. Тогда Апостол, бывший народный депутат и экс-советник министра внутренних дел, предложил подписать договор, который, по словам Марчука, ему "подсунули". Помощница художника Тамара Стрипко вспоминает, что подписание произошло быстро, а документ должен был вступить в силу после нотариального удостоверения.

Копия договора, опубликованная "Главкомом", подтверждает, что Иван Марчук предоставил исключительную лицензию на использование авторских прав на все свои картины сроком на 100 лет. Подписанты — сам Марчук, Сергей Павленко, Михаил Синица, Игорь Апостол (сын Михаила Апостола) и Тамара Стрипко. По документу, художник должен был получить 10 тыс. грн (примерно $360), а также 5% роялти от продажи лицензий, однако средства так и не были перечислены.

Копия лицензионного (авторского) договора с подписями пяти человек: Ивана Марчука, Сергея Павленко, Михаила Синицы, Игоря Апостола (сын экс-нардепа) и Тамары Стрипко Фото: "Главком"

Коллекция художника насчитывает более 5 тысяч полотен, средняя цена — $5-10 тыс. Некоторые работы Марчука установили рекорды: в 2024 году картина "Взошла луна над Днепром" была продана за $300 тыс., а в 2022 году полотно "Сад соблазна" — за $120 тыс.

Особенно важной деталью является пункт договора о нотариальном удостоверении, который противоречит устным договоренностям. Именно поэтому Марчук и его помощница поставили подписи, не читая документ. Художник подтвердил, что после подписания немедленно пытался отменить любые действия по договору, однако только через четыре года узнал, что Апостол и другие подписанты считают его действующим.

В целом, как отмечает издание, судебный процесс длится уже пять месяцев. Один из ответчиков пытался заявить отвод судьи из-за якобы пропуска стадии рассмотрения мирового соглашения, однако суд отказал. Судья Тернопольского горрайонного суда Тарас Якимец спрашивал, готовы ли стороны к примирению, на что адвокат Марчука ответила, что это невозможно. В то же время ответчики утверждали, что помощница художника ограничивает контакты с ними, но эти утверждения не подтвердились.

На момент публикации ни один из ответчиков — Михаил Апостол, Сергей Павленко и Михаил Синица — не предоставил комментариев. В то же время в соцсетях Апостол называет Синицу товарищем и вспоминает "неслучайную встречу" 4 ноября 2025 года — на следующий день после судебного заседания.

Важным аспектом дела является использование картин Марчука на продукции. В 2024 году владелица компании Big Wines Наталья Бурлаченко сообщила, что Апостол настаивал, будто авторские права принадлежат ему, хотя компания имела собственный договор с художником с 2022 года. За время сотрудничества на бутылках было использовано пять принтов картин Марчука, а на последующие годы художник дал согласие на еще десять.

Изображение картины "Пробуждение" Ивана Марчука превратилось в визитку лимитированной серии вин бренда Big Wines Фото: Из открытых источников

Также "Главком" отмечает, что это не первый случай попыток присвоения работ Ивана Марчука. В 2017 году 101 его полотно на сумму около $10 млн оказались в руках агента, который не организовал выставку в Национальной картинной галерее "Прадо" (Испания) и перестал выходить на связь. Тогда Михаил Апостол публично сообщал о расследовании этого дела.

