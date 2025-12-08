"Це афера століття": художник Іван Марчук судиться через незаконне привласнення його картин (фото)

Відомий український художник Іван Марчук звернувся до суду через спробу неправомірного привласнення його авторських прав. За його словами, договір 2020 року, який ініціював Михайло Апостол, він підписав не читаючи, а нині інші особи намагаються отримати контроль над його роботами.

Як повідомляє український юрист Євген Пронін, художник спершу намагався врегулювати ситуацію мирним шляхом, проте відповіді від сторони Апостола не отримав і був змушений звернутися до суду. Марчук назвав публічну реакцію Апостола "блюзнірською" і наголосив на необхідності захисту від незаконного привласнення його творчості. Підтримку митцю висловив юрист Валерій Карпунцов, закликавши державу та юридичну спільноту захищати права національних авторів.

За даними розслідування "Главкома", 4 листопада на своїй Facebook-сторінці народний художник і лауреат відзнаки "Національна легенда України", поділився переживаннями після поїздки до Тернополя та Львова і висловив занепокоєння щодо спроби привласнення його авторських прав.

"Не можу збагнути, як хтось може зазіхати на право художника, який майже 80 років працював біля мольберта, дарувати людям радість і насолоду від його творів, намагаючись привласнити йому те, що належить тільки йому", – зазначив митець.

Він також додав: "Підтвердилася біблійна істина, що й серед апостолів існують іуди. Бережіться їх, люди. Подробиці згодом".

"Главкому" вдалося з’ясувати, що причина таких висловлювань пов’язана з участю художника у судовому засіданні у Тернополі 3 листопада 2025 року. Там розглядалася справа щодо прав на роботи Івана Марчука. Позивачем виступає сам митець, а відповідачами – четверо осіб, ключову роль серед яких відіграє Михайло Апостол.

Конфлікт навколо картин Марчука: що відомо про авторські права митця

Історія конфлікту розпочалася 12 травня 2020 року, у день 84-річчя художника. Тоді Апостол, колишній народний депутат і ексрадник міністра внутрішніх справ, запропонував підписати договір, який, за словами Марчука, йому "підсунули". Помічниця митця Тамара Стрипко пригадує, що підписання відбулося швидко, а документ мав набути чинності після нотаріального посвідчення.

Копія договору, опублікована "Главкомом", підтверджує, що Іван Марчук надав виключну ліцензію на використання авторських прав на всі свої картини терміном на 100 років. Підписанти – сам Марчук, Сергій Павленко, Михайло Синиця, Ігор Апостол (син Михайла Апостола) та Тамара Стрипко. За документом, митець мав отримати 10 тис. грн (приблизно $360), а також 5% роялті від продажу ліцензій, проте кошти так і не були перераховані.

Копія ліцензійного (авторського) договору з підписами п"яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) і Тамари Стрипко Фото: "Главком"

Колекція митця налічує понад 5 тисяч полотен, середня ціна – $5–10 тис. Деякі роботи Марчука встановили рекорди: у 2024 році картина "Зійшов місяць над Дніпром" була продана за $300 тис., а у 2022 році полотно "Сад спокуси" – за $120 тис.

Особливо важливою деталлю є пункт договору щодо нотаріального посвідчення, який суперечить усним домовленостям. Саме через це Марчук та його помічниця поставили підписи, не читаючи документ. Митець підтвердив, що після підписання негайно намагався скасувати будь-які дії за договором, однак лише через чотири роки дізнався, що Апостол та інші підписанти вважають його чинним.

Загалом, як зазначає видання, судовий процес триває вже п’ять місяців. Один із відповідачів намагався заявити відвід судді через нібито пропуск стадії розгляду мирової угоди, проте суд відмовив. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець запитував, чи сторони готові до примирення, на що адвокат Марчука відповіла, що це неможливо. Водночас відповідачі стверджували, що помічниця митця обмежує контакти з ними, але ці твердження не підтвердилися.

На момент публікації жоден із відповідачів – Михайло Апостол, Сергій Павленко та Михайло Синиця – не надав коментарів. Водночас у соцмережах Апостол називає Синицю товаришем та згадує "невипадкову зустріч" 4 листопада 2025 року – наступного дня після судового засідання.

Важливим аспектом справи є використання картин Марчука на продукції. У 2024 році власниця компанії Big Wines Наталія Бурлаченко повідомила, що Апостол наполягав, ніби авторські права належать йому, хоча компанія мала власний договір із художником з 2022 року. За час співпраці на пляшках було використано п’ять принтів картин Марчука, а на наступні роки митець дав згоду на ще десять.

Зображення картини "Пробудження" Івана Марчука перетворилося на візитівку лімітованої серії вин бренду Big Wines Фото: З відкритих джерел

Також "Главком" зазначає, що це не перший випадок спроб привласнення робіт Івана Марчука. У 2017 році 101 його полотно на суму близько $10 млн опинилися у руках агента, який не організував виставку у Національній картинній галереї "Прадо" (Іспанія) і перестав виходити на зв’язок. Тоді Михайло Апостол публічно повідомляв про розслідування цієї справи.

