От дождя до мокрого снега: где в Украине ожидается метель 9 декабря, — прогноз Диденко

Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается смешанная погода: на части территории будет идти мокрый снег, а на остальной — дожди. Температура воздуха будет колебаться от 0°С мороза на севере до +10°С на юге Крыма.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, мокрый снег завтра вероятен в Черниговской, Сумской, восточных областях, на Полтавщине и частично в Черкасской области. В Житомирской, Киевской, Винницкой областях и на западе страны будут преобладать дожди.

В южных регионах и большинстве центральных областей ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер юго-западный, на западе, севере и в центре — порывистый, а на юге и востоке — умеренный.

Какие осадки ожидаются в Украине 9 декабря Фото: Наталка Діденко

Температура воздуха в ближайшие сутки будет самой низкой на востоке и северо-востоке страны — днем от 1°С мороза до +3°С тепла. В центральных областях столбики термометров будут показывать +3...+6°С, на севере — 0...+3°С, в южной части — +3...+6°С, а на юге Крыма — до +10°С. На западе Украины ожидается относительно тепло — +5...+9°С днем.

В Киеве завтра пройдут дожди, более интенсивные вечером, поэтому жителям столицы стоит не забыть зонты и соответствующую обувь. Ночью температура опустится до 0...-1°С, из-за чего лужи утром могут подмерзнуть, а днем воздух прогреется до +3°С.

В частности, по прогнозам синоптика, с 10 по 13 декабря в Украине будет сравнительно тепло, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры.

Какой будет погода в Украине с 9 по 11 декабря

Кроме этого, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, с 9 по 11 декабря в Украине изменится погода. Постепенно будет падать давление, а с северо-запада будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут различные осадки. На большей части страны ожидаются небольшие и умеренные дожди, а на востоке и северо-востоке возможен мокрый снег, особенно 10 декабря.

Во вторник, 9 декабря, по их пронозам, в Украине будет облачно. На востоке возможен небольшой мокрый снег и дождь, в западных и северных областях днем пройдут умеренные дожди, а на остальной территории осадков не ожидается. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях местами будет туман.

Ветер в этот день будет в основном южный, на юге немного северо-восточный, а в Карпатах днем возможны сильные порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2°С до +3°С, днем воздух прогреется до 0-5°С, а на западе и юге будет немного теплее — от +1°С до +6°С ночью и 4-9°С днем.

Прогноз погоды в Украине 9 декабря Фото: укргидрометцентр

Напомним, что несколько ранее Наталка Диденко предупреждала о похолодании с 4 декабря, но без снега.

Также Фокус писал, что по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, первая декада декабря отметится теплом и дефицитом осадков, однако небольшие морозы ожидаются ночью с 6 по 10 декабря.