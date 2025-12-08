Від дощу до мокрого снігу: де в Україні очікується хурделиця 9 грудня, — прогноз Діденко

Завтра, 9 грудня, в Україні очікується змішана погода: на частині території йтиме мокрий сніг, а на решті — дощі. Температура повітря коливатиметься від 0°С морозу на півночі до +10°С на півдні Криму.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, мокрий сніг завтра ймовірний у Чернігівській, Сумській, східних областях, на Полтавщині та частково на Черкащині. У Житомирській, Київській, Вінницькій областях та на заході країни переважатимуть дощі.

У південних регіонах та більшості центральних областей очікується хмарна погода без значних опадів. Вітер південно-західний, на заході, півночі та в центрі — рвучкий, а на півдні та сході — помірний.

Які опади очікуються в Україні 9 грудня Фото: Наталка Діденко

Температура повітря найближчої доби буде найнижчою на сході та північному сході країни — вдень від 1°С морозу до +3°С тепла. У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +3…+6°С, на півночі — 0…+3°С, у південній частині — +3…+6°С, а на півдні Криму — до +10°С. На заході України очікується відносно тепло — +5…+9°С вдень.

У Києві завтра пройдуть дощі, більш інтенсивні ввечері, тому мешканцям столиці варто не забути парасолі та відповідне взуття. Вночі температура опуститься до 0…-1°С, через що калюжі вранці можуть підмерзнути, а вдень повітря прогріється до +3°С.

Зокрема, за прогнозами синоптикині, з 10 по 13 грудня в Україні буде порівняно тепло, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури.

Якою буде погода в Україні з 9 по 11 грудня

Окрім цього, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, з 9 по 11 грудня в Україні зміниться погода. Поступово падатиме тиск, а з північного заходу переміщуватимуться атмосферні фронти, які принесуть різноманітні опади. На більшій частині країни очікуються невеликі та помірні дощі, а на сході та північному сході можливий мокрий сніг, особливо 10 грудня.

У вівторок, 9 грудня, за їх пронозами, в Україні буде хмарно. На сході можливий невеликий мокрий сніг і дощ, у західних та північних областях вдень пройдуть помірні дощі, а на решті території опадів не очікується. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях місцями буде туман.

Вітер цього дня буде здебільшого південний, на півдні трохи північно-східний, а в Карпатах вдень можливі сильні пориви до 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2°С до +3°С, вдень повітря прогріється до 0–5°С, а на заході та півдні буде трохи тепліше — від +1°С до +6°С вночі і 4–9°С вдень.

Прогноз погоди в Україні 9 грудня Фото: укргідрометцентр

Нагадаємо, що дещо раніше Наталка Діденко попереджала про похолодання з 4 грудня, але без снігу.

Також Фокус писав, що за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, перша декада грудня зазначиться теплом і дефіцитом опадів, однак невеликі морози очікуються вночі з 6 по 10 грудня.