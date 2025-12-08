В Днепре на аукцион выставили 12 конфискованных поленьев

В Днепре по решению суда конфисковали 12 поленьев белой акации, которые затем выставили на аукцион. У кого и за что их изъяли — не уточняется.

Лот появился на онлайн-платформе OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

На фото – 12 круглых поленьев акации белой разной толщины с сучками. Стартовая цена лота – 48,38 грн, а шаг оценивается в 2,42 грн.

Имущество находится по адресу: Днепр, ул. Владимира Винниченко, 2. По этому же адресу расположен Днепропетровский профессиональный художественный колледж имени И.И. Рерберга, рядом с которым есть жилые дома и другая городская инфраструктура.

Торги стартовали 5 декабря и продлятся до 15-го числа.

Тем временем в Полтавской области выставили на продажу бронзовую фигуру советского революционера Владимира Ленина. Лот появился на одном из украинских-маркетплейсов электронных аукционов. Это произошло через 9,5 лет после того, как его снесли.

Відео дня

Скульптуру оценили в 320,5 тыс. грн, однако ушла она с молотка за 742 тыс. Ее купила для переплавки компания из Харькова.

Напомним, порванная и выгоревшая рукопись песни Боба Дилана ушла с молотка за $508 тысяч.

Также сообщалось, что платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордную сумму.