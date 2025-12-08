У Дніпрі на аукціон виставили 12 конфіскованих полін

У Дніпрі за рішенням суду конфіскували 12 полін білої акації, які потім виставили на аукціон. У кого і за що їх вилучили — не уточнюється.

Лот з'явився на онлайн-платформі OpenMarket (ДП "СЕТАМ").

На фото — 12 круглих полін акації білої різної товщини із сучками. Стартова ціна лота — 48,38 грн, а крок оцінюється у 2,42 грн.

Майно знаходиться за адресою: Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 2. За цією ж адресою розташований Дніпропетровський професійний художній коледж імені І.І. Рерберга, поруч із яким є житлові будинки та інша міська інфраструктура.

Торги стартували 5 грудня і триватимуть до 15-го числа.

Тим часом у Полтавській області виставили на продаж бронзову фігуру радянського революціонера Володимира Леніна. Лот з'явився на одному з українських маркетплейсів електронних аукціонів. Це сталося через 9,5 років після того, як його знесли.

Скульптуру оцінили в 320,5 тис. грн, проте пішла вона з молотка за 742 тис. Її купила для переплавлення компанія з Харкова.

