Циклоны из Скандинавии удивят украинцев: ожидать ли в декабре снегопадов

Декабрь будет на 2 градуса теплее климатической нормы. И это следствие как глобальных процессов, так и поступления теплых воздушных потоков из южных широт.

Больших снегопадов и сильных морозов не будет в первый месяц зимы, считает Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, которая рассказала изданию NV, каким будет декабрь в Украине.

Среднемесячная температура постоянно превышает климатическую норму, которая теперь высчитывается за 30-летний период с 1990 по 2020 годы. И декабрь 2025 года не исключение — ожидается, что он будет в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы. Даже несмотря на то, что вскоре атмосферные фронты с северо-запада несколько выровняют ситуацию.

"Например, возьмем 7 декабря: среднесуточная температура по территории Украины в основном была на 3-5 градусов выше нормы", — объясняет Птуха.

Но по ее словам, вскоре в Украине начнутся дожди, а на востоке и северо-востоке пройдут осадки с мокрым снегом.

9 декабря вечером мокрый снег будет идти в Чернигове, Сумах, Харькове и даже кое-где на Луганщине. Но снег не будет лежать долго и сразу растает.

Но отсутствие снега не значит, что будет солнечно. В Украине будет преобладать облачная погода, а отдельные прояснения возможны лишь на юге, в частности в Одесской области, и местами в центре. Полностью солнечных дней пока не ожидается.

В целом погода на этой неделе будет более изменчивой на фоне атмосферных фронтов, которых будет несколько.

"Даже в ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине претерпит изменения. Атмосферное давление медленно поползет вниз, а из-за циклонов над Скандинавией с северо-запада к нам начнут перемещаться атмосферные фронты. Они затронут территорию Украины и разнообразят местную погоду", — говорит Птуха.

Ночная температура воздуха в большинстве областей будет сначала от +3 тепла до -2, а днем 0...+5. Теплее всего будет на юге — до +6 ночью и +4...+9 днем.

10-11 декабря на востоке и северо-востоке, там где будет идти снег, дневная температура будет в пределах +1...+7. Во всех остальных областях в это время ночью будет 0...+7, а днем +4...+11 градусов.

12-13 декабря ночью 0...+6, а днем +3...+9, на юге — до +12, северо-восток — в пределах лишь 0...+6 даже днем. Такой же уже в большинстве регионов страны будет погода 13 декабря. И может пройти мокрый снег.

Но 13 декабря на западе Украины температура опустится до 6 градусов мороза ночью, зато на юге в это время от +3 до +9 градусов днем.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве 9 декабря ожидается дождь, ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, а температура воздуха от нуля градусов ночью до +4 днем.

10 декабря ночью пройдет небольшой дождь. Ночью +2...+4, днем +6...+8. 11 декабря в столице возможны прояснения, но прогнозируется небольшой дождь. Температура еще поднимется на несколько градусов: ночью +4...+6, днем +8...+10. 12 декабря снова немного задождит в регионе, но днем будет не выше +8. 13 декабря уже без осадков, а температура воздуха уменьшится до +4...+6 в течение суток.

