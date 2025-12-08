Циклони із Скандинавії здивують українців: чи очікувати у грудні на снігопади

Грудень буде на 2 градуси теплішим за кліматичну норму. І це наслідок як глобальних процесів, так і надходження теплих повітряних потоків з південних широт.

Великих снігопадів та сильних морозів не буде у перший місяць зими, вважає Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру, яка розповіла виданню NV, яким буде грудень в Україні.

Середньомісячна температура постійно перевищує кліматичну норму, яка тепер вираховується за 30-річний період з 1990 по 2020 роки. І грудень 2025 року не виняток — очікується, що він буде в середньому на 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Навіть попри те, що невдовзі атмосферні фронти з північного заходу дещо вирівняють ситуацію.

"Наприклад, візьмімо 7 грудня: середньодобова температура по території України здебільшого була на 3−5 градусів вище за норму", — пояснює Птуха.

Відео дня

Але за її словами, невдовзі в Україні почнуться дощі, а на сході та північному сході пройдуть опади з мокрим снігом.

9 грудня надвечір мокрий сніг йтиме в Чернігові, Сумах, Харкові і навіть подекуди на Луганщині. Але сніг не буде лежати довго і одразу розтане.

Але відсутність снігу не значить, що буде сонячно. В Україні переважатиме хмарна погода, а окремі прояснення можливі лише на півдні, зокрема на Одещині, та подекуди в центрі. Повністю сонячних днів наразі не очікується.

Загалом погода цього тижня буде більш мінливою на тлі атмосферних фронтів, яких буде декілька.

"Навіть найближчими днями синоптична ситуація в Україні зазнає змін. Атмосферний тиск поволі поповзе донизу, а через циклони над Скандинавією з північного заходу до нас почнуть переміщуватись атмосферні фронти. Вони зачеплять територію України й урізноманітнять місцеву погоду", — каже Птуха.

Нічна температура повітря у більшості областей буде спочатку від +3 тепла до -2, а вдень 0…+5. Найтепліше буде на півдні — до +6 вночі і +4…+9 удень.

10−11 грудня на сході та північному сході, там де сніжитиме, денна температура буде в межах +1…+7. В усіх інших областях у цей час вночі буде 0…+7, а вдень +4…+11 градусів.

12−13 грудня вночі 0…+6, а вдень +3…+9, на півдні — до +12, північний схід — у межах лише 0…+6 навіть удень. Такою ж самою вже у більшості регіонів країни буде погода 13 грудня. І може пройти мокрий сніг.

Але 13 грудня на заході України температура опуститься до 6 градусів морозу вночі, натомість на півдні у цей час від +3 до +9 градусів удень.

Якою буде погода у Києві

У Києві 9 грудня очікується дощ, вітер переважатиме південний, 7−12 м/с, а температура повітря від нуля градусів уночі до +4 удень.

10 грудня вночі пройде невеликий дощ. Вночі +2…+4, вдень +6…+8. 11 грудня у столиці можливі прояснення, але прогнозується невеликий дощ. Температура ще підніметься на кілька градусів: вночі +4…+6, вдень +8…+10. 12 грудня знову трохи задощить у регіоні, але вдень буде не вище +8. 13 грудня вже без опадів, а температура повітря зменшиться до +4…+6 впродовж доби.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 9 грудня в Україні очікується змішана погода: на частині території йтиме мокрий сніг, а на решті — дощі.

Також Фокус писав, що за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, перша декада грудня буде теплою і з дефіцитом опадів, однак невеликі морози очікуються вночі з 6 по 10 грудня.