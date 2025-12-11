Пятница будет ветреной: синоптик рассказала, где в Украине ждать дождей и мокрого снега

12 декабря в Украине ожидается ветреная и относительно теплая погода с локальными осадками и мокрым снегом на востоке. Местами дороги и тротуары могут стать скользкими, поэтому стоит быть внимательными.

Синоптик и метеоролог Наталья Диденко в Facebook сообщила, что порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых значений — 15-20 м/с. Ночью дожди пройдут на юге и востоке страны, а на северо-востоке возможен мокрый снег. Днем 12 декабря небольшие дожди ожидаются на Левобережье, а вечером умеренные осадки пройдут на севере и Харьковщине.

Температура воздуха будет оставаться плюсовой даже ночью — +2...+6 градусов, днем ожидается +4...+8 градусов, на юге местами до +10 градусов. Зато в Киеве будет ветрено и тепло, днем до +8 градусов, с локальными дождями. Диденко отметила, что с 13-14 декабря температура начнет постепенно снижаться, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде и устойчивой обуви.

Відео дня

Прогноз погоды в Украине 12 декабря — карта Фото: facebook Наталка Диденко

Какую погоду прогнозирует Укргидрометцентр 12 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, 12 декабря через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты с северо-запада на юго-восток. Они принесут преимущественно облачную погоду, а ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, на востоке — с мокрым снегом. Днем осадки локально пройдут на юго-востоке, западе и севере страны, на остальной территории — без осадков. На Закарпатье и в Карпатах возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов, на юге местами до +12 градусов. Холоднее всего будет на востоке и в Карпатах, где ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов, днем — +0...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине 12 декабря Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области и столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов по области, днем +4...+9 градусов; в Киеве ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов.

Синоптики предупреждают, что начало похолодания, раннее наступление темноты и гололедица на дорогах могут осложнить передвижение, поэтому стоит соблюдать осторожность.

Напомним, что декабрь 2025 года будет в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы из-за теплых воздушных потоков с юга. Больших снегопадов и сильных морозов не прогнозируют, отмечает синоптик Наталья Птуха.

Также Фокус писал, что во второй и третьей декадах, по прогнозу синоптика, температура также будет повышенной, но должны быть колебания.