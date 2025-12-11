П'ятниця буде вітряною: синоптикиня розповіла, де в Україні чекати дощів і мокрого снігу
12 грудня в Україні очікується вітряна і відносно тепла погода з локальними опадами та мокрим снігом на сході. Місцями дороги та тротуари можуть стати слизькими, тому варто бути уважними.
Синоптикиня та метеорологиня Наталка Діденко у Facebook повідомила, що пориви західного та північно-західного вітру подекуди сягатимуть штормових значень — 15–20 м/с. Вночі дощі пройдуть на півдні та сході країни, а на північному сході можливий мокрий сніг. Вдень 12 грудня невеликі дощі очікуються на Лівобережжі, а ввечері помірні опади пройдуть на півночі та Харківщині.
Температура повітря залишатиметься плюсовою навіть уночі — +2…+6 градусів, вдень очікується +4…+8 градусів, на півдні місцями до +10 градусів. Натомість у Києві буде вітряно і тепло, вдень до +8 градусів, із локальними дощами. Діденко наголосила, що з 13–14 грудня температура почне поступово знижуватися, тому варто подбати про теплий одяг та стійке взуття.
Яку погоду прогнозує Укргідрометцентр 12 грудня
За прогнозом Укргідрометцентру, 12 грудня через територію України проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу на південний схід. Вони принесуть переважно хмарну погоду, а вночі у південних, східних та більшості центральних областей очікуються помірні дощі, на сході — з мокрим снігом. Вдень опади локально пройдуть на південному сході, заході та півночі країни, на решті території — без опадів. На Закарпатті та в Карпатах можливий туман.
Температура повітря вночі складе +1…+6 градусів, вдень +4…+9 градусів, на півдні місцями до +12 градусів. Найхолодніше буде на сході та в Карпатах, де вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів, вдень — +0…+5 градусів.
У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не очікується, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі +1…+6 градусів по області, вдень +4…+9 градусів; у Києві вночі +4…+6 градусів, вдень +7…+9 градусів.
Синоптики попереджають, що початок похолодання, раннє настання темряви та ожеледиця на дорогах можуть ускладнити пересування, тому варто дотримуватися обережності.
Нагадаємо, що грудень 2025 року буде в середньому на 2 градуси теплішим за кліматичну норму через теплі повітряні потоки з півдня. Великих снігопадів і сильних морозів не прогнозують, зазначає синоптикиня Наталія Птуха.
Також Фокус писав, що у другій та третій декадах, за прогнозом синоптикині, температура також буде підвищеною, але мають бути коливання.