П'ятниця буде вітряною: синоптикиня розповіла, де в Україні чекати дощів і мокрого снігу

12 грудня в Україні очікується вітряна і відносно тепла погода з локальними опадами та мокрим снігом на сході. Місцями дороги та тротуари можуть стати слизькими, тому варто бути уважними.

Синоптикиня та метеорологиня Наталка Діденко у Facebook повідомила, що пориви західного та північно-західного вітру подекуди сягатимуть штормових значень — 15–20 м/с. Вночі дощі пройдуть на півдні та сході країни, а на північному сході можливий мокрий сніг. Вдень 12 грудня невеликі дощі очікуються на Лівобережжі, а ввечері помірні опади пройдуть на півночі та Харківщині.

Температура повітря залишатиметься плюсовою навіть уночі — +2…+6 градусів, вдень очікується +4…+8 градусів, на півдні місцями до +10 градусів. Натомість у Києві буде вітряно і тепло, вдень до +8 градусів, із локальними дощами. Діденко наголосила, що з 13–14 грудня температура почне поступово знижуватися, тому варто подбати про теплий одяг та стійке взуття.

Прогноз погоди в Україні 12 грудня - карта Фото: facebook Наталка Діденко

Яку погоду прогнозує Укргідрометцентр 12 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, 12 грудня через територію України проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу на південний схід. Вони принесуть переважно хмарну погоду, а вночі у південних, східних та більшості центральних областей очікуються помірні дощі, на сході — з мокрим снігом. Вдень опади локально пройдуть на південному сході, заході та півночі країни, на решті території — без опадів. На Закарпатті та в Карпатах можливий туман.

Температура повітря вночі складе +1…+6 градусів, вдень +4…+9 градусів, на півдні місцями до +12 градусів. Найхолодніше буде на сході та в Карпатах, де вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів, вдень — +0…+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні 12 грудня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не очікується, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі +1…+6 градусів по області, вдень +4…+9 градусів; у Києві вночі +4…+6 градусів, вдень +7…+9 градусів.

Синоптики попереджають, що початок похолодання, раннє настання темряви та ожеледиця на дорогах можуть ускладнити пересування, тому варто дотримуватися обережності.

Нагадаємо, що грудень 2025 року буде в середньому на 2 градуси теплішим за кліматичну норму через теплі повітряні потоки з півдня. Великих снігопадів і сильних морозів не прогнозують, зазначає синоптикиня Наталія Птуха.

Також Фокус писав, що у другій та третій декадах, за прогнозом синоптикині, температура також буде підвищеною, але мають бути коливання.