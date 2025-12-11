Украина
Взрыв без тревоги в Киеве: очевидцы говорят, что подорвались два человека, — соцсети (фото)
11 декабря среди дня в Киеве прогремел взрыв, хотя воздушная тревога объявлена не была. В сети передают, что на месте находятся медики и полицейские, два человека якобы "подорвались".
11 декабря в столице прогремел взрыв. Об этом в 15:05 сообщили в Telegram-канале "КС: новости Киев".
"Нам пишут, что очень громко было возле метро Харьковская. Тревогу в городе пока не объявляли", — отметили авторы контента.
Впоследствии в паблике уточнили, что, по предварительным данным, есть пострадавшие и один человек погиб. Опубликовали фото с места взрыва.
"На месте работают службы", — передали в сети.
Новость обновляется...