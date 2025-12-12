12 декабря День Сухопутных войск: как поздравляют с праздником пехоту и другие части ВСУ (видео)

Сухопутные войска Украины впервые защищали украинцев во время освободительной борьбы в 20-х годах прошлого века и первыми стали на защиту государственности в 2014 году. В 2025 году на День Сухопутных войск в Киеве открыли памятный знак в честь бойцов, которые удерживают наступление ВС РФ на фронте. Как выглядит памятный знак и как поздравляли украинских воинов?

Поздравление для бойцов ВСУ озвучил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Под Аркой Свободы в центре Киева офицеры поблагодарили побратимов, которые погибли, и напомнили об ответственности перед теми, кто воюет на фронте. На странице Facebook появилось видео события: показали построение президентской бригады им. Б. Хмельницкого, а также танкистов, разведчиков и других, и знак в виде скрещенных мечей. Фокус решил рассказать, как сегодня празднуют День Сухопутных войск ВСУ и кого нужно поздравлять.

День Сухопутных войск — как поздравляют бойцов ВСУ

Открытие памятного знака по случаю Дня Сухопутных войск состоялось 11 декабря, накануне государственного праздника. Около полусотни военнослужащих выстроились возле Стеклянного моста в Киеве. Андрей Гнатов поздравил бойцов и напомнил, что уже установлены знаки родов войск, которые являются частью Сухопутных. Шаповалов поблагодарил воинов самого многочисленного вида войск ВСУ и сказал, что открывают памятный знак в честь тех, кто "ежедневно держит линию фронта, не дает врагу продвинуться вперед".

Гнатов и Шаповалов подняли табличку с лозунгом Сухопутных войск "За Украину! За ее свободу!" Памятный знак — встроенная в плиту золотистая табличка с четырьмя перекрещенными мечами.

День Сухопутных войск — Гнатов и Шаповалов на торжествах в Киеве Фото: Скриншот

День Сухопутных войск — как выглядит памятный знак Фото: Скриншот

Кого поздравлять с Днем Сухопутных войск

12 декабря поздравляют военнослужащих ВСУ, которые служат в "ключевых боевых компонентах" — в различных родах Сухопутных войск. Роды СВ ВСУ — это механизированные войска (пехота на боевых машинах), танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО (в том числе мобильные огневые группы), армейская авиация (вертолеты), специальные войска (фронтовая разведка, метеоподразделения, связь, средства РЭБ и т.д.), служба обеспечения, беспилотные и роботизированные системы.

Кроме того, Сухопутные войска отвечают за учебные центы мобилизованных и добровольцев. В частности, именно в центрах СВ ВСУ проходят базовую военную подготовку (51 день) и профессиональную подготовку по определенной специальности (14-40 дней). Кроме того, есть учебные центры на уровне бригад.

Сухопутные войска ВСУ — прошлое и настоящее

Сухопутные войска Украины были созданы приказом президента Украины Леонида Кучмы № 368/96 от 23 мая 1996 года. До этого всей армией, унаследованной со времен СССР, руководили непосредственно из Генерального штаба ВСУ. Между тем украинская армия связывает свою историю со временами УНР и УПА. Об этом говорят, например, почетные названия некоторых бригад: 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Кроме того, вспоминают герои времен казацкого войска и более давние: 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко и др.

О текущей ситуации на фронте бойцы Сухопутных войск рассказывают на страницах соцсетей. 28 бригада показала удары FPV по тайникам ВС РФ на Константиновском направлении. "Холоднояровцы" получили награду "За личную храбрость" и "За уничтожение противника в стрелковом бою". "Черные Запорожцы" опубликовали отчет за ноябрь: у ВС РФ — "минус" три танка, 121 солдат и две пушки.

12 декабря День Сухопутных войск — отчет 72 ОМБр ВСУ

В 2013 году в Сухопутных войсках находилось около 57 тыс. военнослужащих. В 2025 году численность выросла почти в десять раз — до 500 тыс. человек. Кроме того, с 2024 года началась управленческая реформа и появилось 13 корпусов, которые держат отрезки фронта до 100 км. 12 декабря 2025 года украинцы отмечают День Сухопутных войск — праздник бойцов, которые не дают продвигаться ВС РФ.

Напоминаем, 6 декабря украинцы отмечали День ВСУ: Фокус рассказал о "Героях Украины", которые получили "Золотую Звезду" в 2025 году.