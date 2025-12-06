6 декабря День ВСУ: кто стал "Героем Украины" в 2025 году (фото, видео)

Украинцы отмечают день ВСУ 6 декабря, а украинское государство награждает людей, которые совершили героические поступки. В 2025 году среди награжденных Героев Украины — 19-летний воин, который спас побратимов и остался жив. Есть пилоты F-16, которые отдали жизнь, отражая ракетно-дроновые атаки Российской Федерации. Как зовут героев и героинь, о которых писали медиа в 2025 году?

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" и звание Героя Украины 186 украинцам. 108 — получили звание посмертно. Среди живых и павших Героев — рядовые и офицеры, военнослужащие и гражданские. На День Вооруженных сил Украины 6 декабря Фокус решил рассказать о 15 "Героях Украины", которые попали на страницы СМИ.

День ВСУ — "Герои Украины", которые лично пришли на награждение

Самому молодому "Герою Украины", который находится на фронте и удерживает наступление россиян, — Владислав Степанчук, который получил "Золотую Звезду" в 19 лет, 26 февраля. Во время награждения выяснилось, что Владислав спас 21 побратима.

День ВСУ — история Героя Украины Владислава Степанчука

Игорь Пархоменко — 50-летний летчик ВСУ, пилот Су-25, служит в 299 бригаде тактической авиации. Пархоменко воюет с россиянами с 2014 года. Во время большой войны вернулся в Воздушные силы: имеет 293 боевых вылета, среди них — удары по мосту в оккупированных Олешках.

День ВСУ и Герой Украины пилот Игорь Пархоменко

Андрей Орловский — главный сержант Национальной гвардии, в армии со времен АТО: был оператором РЛС, разведчиком, пулеметчиком, сапером. Андрей во время боевого задания разминировал 70 мин, чтобы расчистить путь для наступления, установил мины, которые взорвали девять бронемашин ВС РФ.

День ВСУ и Герой Украины сержант Андрей Орловский и Герой Украины Фото: НГУ

Александр Довгач — командир 39 бригады тактической авиации, кадровый военный, полковник, который сделал более 150 боевых вылетов. На сегодня он продолжает выполнять боевые задачи: сбивает ракеты и дроны, прикрывает позиции и учит молодых пилотов.

День ВСУ и Герой Украины Александр Довгач, командир 39 БТА Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Среди "Героев Украины", которые получили звание в 2025 году, — командующий Силами беспилотных систем Робер "Мадяр" Бровди. Бровди пошел в армию в первые дни вторжения РФ, и сегодня еженедельно отчитывается о десятках военных объектов, до которых добрались средства поражения ВСУ.

Руководитель СБУ Василий Малюк также получил "Золотую Звезду" и звание "Герой Украины" в 2025 году. Успешные спецоперации ведомства — подрывы Крымского моста, операция "Паутина" с налетом на российские авиабазы, удары по танкерам теневого флота и тому подобное.

Павшие Герои Украины — военные и гражданские

В 2025 году получили звание "Героя Украины" трое пилотов F-16: Алексей Месь "Мунфиш" (погиб 26 августа 2024 года, отражая на F-16 ракетную атаку ВС РФ), Павел Иванов (погиб 12 апреля 2025 года во время атаки РФ), Максим Устименко (погиб 29 июня 2025 года, сбил семь "Шахедов").

День ВСУ и Герой Украины пилот F-16 Алексей Месь "Мунфиш" Фото: Соцсети День ВСУ и Герой Украины пилот F-16 Павел Иванов День ВСУ и Герой Украины пилот F-16 Максим Устименко Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Кроме того, "Золотую Звезду" посмертно вручили Максиму Казбану — командиру объединенной штурмовой бригады "Ярость" Нацгвардии, полковнику. Казбан воевал в АТО, с 2022 года — на Донецком направлении. Казбан погиб в ДТП в июле 2025 года.

День ВСУ и Герой Украины Максим Казбан Фото: Соцсети

Ирина Цыбух "Чека" — журналистка, парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", которая с первых дней большой войны спасала раненых бойцов и рассказывала о войне. "Чека" погибла во время ротации на Харьковском направлении в мае 2024 года.

День ВСУ и Героиня Украины Ирина Цыбух Фото: Facebook

Павел Петриченко — общественный активист, участник Евромайдана, организатор акций в поддержку волонтера Сергея Стерненко и погибшей журналистки Кати Ганзюк. Во время вторжения пошел в отряд аэроразведки: Петриченко погиб 15 апреля 2024 года возле Авдеевки.

Владимир Вакуленко — детский писатель, общественный деятель, который жил в Изюме на Харьковщине и попал в оккупацию в первые месяцы вторжения РФ. После освобождения Изюма выяснилось, что оккупанты убили Вакуленко: 1 октября он получил "Золотую Звезду" посмертно.

Андрей Парубий — общественный деятель, политик, народный депутат четырех созывов Верховной Рады, участник Революции Достоинства, комендант Евромайдана. Погиб 30 августа 2025 года от рук наемного убийцы: стрелок подозревается в сотрудничестве с РФ.

Александр Гордиенко — фермер из-под Херсона, который после деоккупации возобновил работу на земле. Когда начался российский дроновой террор в Херсонской области, мужчина взял в руки ружье и начал их отстреливать. Погиб 5 сентября 2025 года: россияне ударили беспилотником в машину Гордиенко.

День ВСУ и Герой Украины Павел Петриченко День ВСУ и Герой Украины Владимир Вакуленко День ВСУ и Герой Украины Андрей Парубий Фото: Facebook День ВСУ и Герой Украины Александр Гордиенко и Герой Украины Александр Гордиенко Фото: Херсонская ОВА

Украинские бойцы, которые сегодня находятся на фронте

На страницах Facebook Генштаба ВСУ, Сухопутных, Воздушных и Военно-морских сил, Сил беспилотных систем, Тероборона, Десантно-штурмовых войск, Ракетных войск и артиллерии, других видов и родов Сил обороны — кадры с фронта и с учебных полигонов, лица украинских военнослужащих, фото военной техники и оружия, которым обезвреживают российских оккупантов.

С 2022 по 2025 год украинская армия выросла от 250 тыс. до почти миллиона человек. В течение четырех лет большой войны, кроме традиционных средств поражения, на поле боя появились беспилотники различных типов, которые работают в воздухе, на земле и в море, изменив, по мнению аналитиков, характер боевых действий в 21 веке. Между тем в ВСУ началась управленческая реформа и сформировали 18 корпусов, каждый из которых держит определенный участок фронта. Реформа продолжается, поскольку военные и активисты говорят о существовании проблем: о наполнении подразделений, об ответственности командиров, о лжи в отчетах, о масштабировании технологий. 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, когда отдают дань уважения защитникам, которые на всех уровнях украинской армии борются с вторжением ВС РФ.