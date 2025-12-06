6 декабря День ВСУ: кто стал "Героем Украины" в 2025 году (фото, видео)
Украинцы отмечают день ВСУ 6 декабря, а украинское государство награждает людей, которые совершили героические поступки. В 2025 году среди награжденных Героев Украины — 19-летний воин, который спас побратимов и остался жив. Есть пилоты F-16, которые отдали жизнь, отражая ракетно-дроновые атаки Российской Федерации. Как зовут героев и героинь, о которых писали медиа в 2025 году?
В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" и звание Героя Украины 186 украинцам. 108 — получили звание посмертно. Среди живых и павших Героев — рядовые и офицеры, военнослужащие и гражданские. На День Вооруженных сил Украины 6 декабря Фокус решил рассказать о 15 "Героях Украины", которые попали на страницы СМИ.
День ВСУ — "Герои Украины", которые лично пришли на награждение
Самому молодому "Герою Украины", который находится на фронте и удерживает наступление россиян, — Владислав Степанчук, который получил "Золотую Звезду" в 19 лет, 26 февраля. Во время награждения выяснилось, что Владислав спас 21 побратима.
Игорь Пархоменко — 50-летний летчик ВСУ, пилот Су-25, служит в 299 бригаде тактической авиации. Пархоменко воюет с россиянами с 2014 года. Во время большой войны вернулся в Воздушные силы: имеет 293 боевых вылета, среди них — удары по мосту в оккупированных Олешках.
Андрей Орловский — главный сержант Национальной гвардии, в армии со времен АТО: был оператором РЛС, разведчиком, пулеметчиком, сапером. Андрей во время боевого задания разминировал 70 мин, чтобы расчистить путь для наступления, установил мины, которые взорвали девять бронемашин ВС РФ.
Александр Довгач — командир 39 бригады тактической авиации, кадровый военный, полковник, который сделал более 150 боевых вылетов. На сегодня он продолжает выполнять боевые задачи: сбивает ракеты и дроны, прикрывает позиции и учит молодых пилотов.
Среди "Героев Украины", которые получили звание в 2025 году, — командующий Силами беспилотных систем Робер "Мадяр" Бровди. Бровди пошел в армию в первые дни вторжения РФ, и сегодня еженедельно отчитывается о десятках военных объектов, до которых добрались средства поражения ВСУ.
Руководитель СБУ Василий Малюк также получил "Золотую Звезду" и звание "Герой Украины" в 2025 году. Успешные спецоперации ведомства — подрывы Крымского моста, операция "Паутина" с налетом на российские авиабазы, удары по танкерам теневого флота и тому подобное.
Павшие Герои Украины — военные и гражданские
В 2025 году получили звание "Героя Украины" трое пилотов F-16: Алексей Месь "Мунфиш" (погиб 26 августа 2024 года, отражая на F-16 ракетную атаку ВС РФ), Павел Иванов (погиб 12 апреля 2025 года во время атаки РФ), Максим Устименко (погиб 29 июня 2025 года, сбил семь "Шахедов").
Кроме того, "Золотую Звезду" посмертно вручили Максиму Казбану — командиру объединенной штурмовой бригады "Ярость" Нацгвардии, полковнику. Казбан воевал в АТО, с 2022 года — на Донецком направлении. Казбан погиб в ДТП в июле 2025 года.
Ирина Цыбух "Чека" — журналистка, парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", которая с первых дней большой войны спасала раненых бойцов и рассказывала о войне. "Чека" погибла во время ротации на Харьковском направлении в мае 2024 года.
Павел Петриченко — общественный активист, участник Евромайдана, организатор акций в поддержку волонтера Сергея Стерненко и погибшей журналистки Кати Ганзюк. Во время вторжения пошел в отряд аэроразведки: Петриченко погиб 15 апреля 2024 года возле Авдеевки.
Владимир Вакуленко — детский писатель, общественный деятель, который жил в Изюме на Харьковщине и попал в оккупацию в первые месяцы вторжения РФ. После освобождения Изюма выяснилось, что оккупанты убили Вакуленко: 1 октября он получил "Золотую Звезду" посмертно.
Андрей Парубий — общественный деятель, политик, народный депутат четырех созывов Верховной Рады, участник Революции Достоинства, комендант Евромайдана. Погиб 30 августа 2025 года от рук наемного убийцы: стрелок подозревается в сотрудничестве с РФ.
Александр Гордиенко — фермер из-под Херсона, который после деоккупации возобновил работу на земле. Когда начался российский дроновой террор в Херсонской области, мужчина взял в руки ружье и начал их отстреливать. Погиб 5 сентября 2025 года: россияне ударили беспилотником в машину Гордиенко.
Украинские бойцы, которые сегодня находятся на фронте
На страницах Facebook Генштаба ВСУ, Сухопутных, Воздушных и Военно-морских сил, Сил беспилотных систем, Тероборона, Десантно-штурмовых войск, Ракетных войск и артиллерии, других видов и родов Сил обороны — кадры с фронта и с учебных полигонов, лица украинских военнослужащих, фото военной техники и оружия, которым обезвреживают российских оккупантов.
С 2022 по 2025 год украинская армия выросла от 250 тыс. до почти миллиона человек. В течение четырех лет большой войны, кроме традиционных средств поражения, на поле боя появились беспилотники различных типов, которые работают в воздухе, на земле и в море, изменив, по мнению аналитиков, характер боевых действий в 21 веке. Между тем в ВСУ началась управленческая реформа и сформировали 18 корпусов, каждый из которых держит определенный участок фронта. Реформа продолжается, поскольку военные и активисты говорят о существовании проблем: о наполнении подразделений, об ответственности командиров, о лжи в отчетах, о масштабировании технологий. 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, когда отдают дань уважения защитникам, которые на всех уровнях украинской армии борются с вторжением ВС РФ.