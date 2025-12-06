6 грудня День ЗСУ: хто став "Героєм України" у 2025 році (фото, відео)

Українці відзначають день ЗСУ 6 грудня, а українська держава нагороджує людей, які здійснили героїчні вчинки. У 2025 році серед нагороджених Героїв України — 19-річний воїн, який врятував побратимів і залишився живий. Є пілоти F-16, які віддали життя, відбиваючи ракетно-дронові атаки Російської Федерації. Як звати героїв та героїнь, про яких писали медіа у 2025 році?

У 2025 році президент України Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" і звання Героя України 186 українцям. 108 — отримали звання посмертно. Серед живих та полеглих Героїв — рядові солдати та офіцери, військовослужбовці та цивільні. На День Збройних сил України 6 грудня Фокус вирішив розповісти про 15 "Героїв України", які потрапили на шпальти ЗМІ.

День ЗСУ — "Герої України", які особисто прийшли на нагородження

Наймолодшому "Герою України", який перебуває на фронті та втримує наступ росіян, — Владислав Степанчук, який отримав "Золоту Зірку" у 19 років, 26 лютого. Під час нагородження з'ясувалось, що Владислав врятував 21 побратима.

День ЗСУ - історія Героя України Владислава Степанчука

Ігор Пархоменко — 50-річний льотчик ЗСУ, пілот Су-25, служить у 299 бригаді тактичної авіації. Пархоменко воює з росіянами з 2014. Під час великої війни повернувся у Повітряні сили: має 293 бойових вильоти, серед них — удари по мосту в окупованих Олешках.

Відео дня

День ЗСУ і Герой України пілот Ігор Пархоменко

Андрій Орлівський — головний сержант Національної гвардії, в армії з часів АТО: був оператором РЛС, розвідником, кулеметником, сапером. Андрій під час бойового завдання розмінував 70 мін, щоб розчистити шлях для наступу, встановив міни, які підірвали дев'ять бронемашин ЗС РФ.

День ЗСУ і Герой України сержант Андрій Орлівський Фото: НГУ

Олександр Довгач — командир 39 бригади тактичної авіації, кадровий військовий, полковник, який зробив понад 150 бойових вильотів. На сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання: збиває ракети та дрони, прикриває позиції та навчає молодих пілотів.

День ЗСУ і Герой України Олександр Довгач, командир 39 БТА Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Серед "Героїв України", які отримали звання у 2025 році, — командувач Силами безпілотних систем Робер "Мадяр" Бровді. Бровді пішов в армію у перші дні вторгнення РФ, і сьогодні щотижня звітує про десятки воєнних об'єктів, до яких дістали засоби ураження ЗСУ.

Керівник СБУ Василь Малюк також отримав "Золоту Зірку" та звання "Герой України" у 2025 році. Успішні спецоперації відомства — підриви Кримського мосту, операція "Павутина" з нальотом на російські авіабази, удари по танкерах тіньового флоту тощо.

Полеглі Герої України — військові та цивільні

У 2025 році отримали звання "Героя України" троє пілотів F-16: Олексій Месь "Мунфіш" (загинув 26 серпня 2024 року, відбиваючи на F-16 ракетну атаку ЗС РФ), Павло Іванов (загинув 12 квітня 2025 року під час атаки РФ), Максим Устименко (загинув 29 червня 2025 року, збив сім "Шахедів").

День ЗСУ і Герой України пілот F-16 Олексій Месь "Мунфіш" Фото: Соцмережi День ЗСУ і Герой України пілот F-16 Павло Іванов День ЗСУ і Герой України пілот F-16 Максим Устименко Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Крім того, "Золоту Зірку" посмертно вручили Максиму Казбану — командиру об'єднаної штурмової бригади "Лють" Нацгвардії, полковнику. Казбан воював в АТО, з 2022 року — на Донецькому напрямку. Казбан загинув у ДТП у липні 2025 року.

День ЗСУ і Герой України Максим Казбан Фото: Соцмережi

Ірина Цибух "Чека" — журналістка, парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри", яка з перших днів великої війни рятувала поранених бійців та розповідала про війну. "Чека" загинула під час ротації на Харківському напрямку у травні 2024 року.

День ЗСУ і Героїня України Ірина Цибух Фото: Facebook

Павло Петриченко — громадський активіст, учасник Євромайдану, організатор акцій на підтримку волонтера Сергія Стерненка та загиблої журналістки Каті Ганзюк. Під час вторгнення пішов у загін аеророзвідки: Петриченко загинув 15 квітня 2024 року біля Авдіївки.

Володимир Вакуленко — дитячий письменник, громадський діяч, який мешкав у Ізюмі на Харківщині та потрапив в окупацію у перші місяці вторгнення РФ. Після звільнення Ізюма з'ясувалось, що окупанти закатували Вакуленка: 1 жовтня він отримав "Золоту Зірку" посмертно.

Андрій Парубій — громадський діяч, політик, народний депутат чотирьох скликань Верховної ради, учасник Революції Гідності, комендант Євромайдану. Загинув 30 серпня 2025 року від рук найманого вбивці: стрілець підозрюється у співпраці з РФ. ​

Олександр Гордієнко — фермер з-під Херсона, який після деокупації відновив роботу на землі. Коли почався російський дроновий терор у Херсонській області, чоловік взяв до рук рушницю та почав їх відстрілювати. Загинув 5 вересня 2025 року: росіяни вдарили безпілотником в автівку Гордієнка.

День ЗСУ і Герой України Павло Петриченко День ЗСУ і Герой України Володимир Вакуленко День ЗСУ і Герой України Андрій Парубій Фото: Facebook День ЗСУ і Герой України Олександр Гордієнко Фото: Херсонська ОВА

Українські бійці, які сьогодні перебувають на фронті

На сторінках Facebook Генштабу ЗСУ, Сухопутних, Повітряних та Військово-морських сил, Сил безпілотних систем, Тероборона, Десантно-штурмових військ, Ракетних військ та артилерії, інших видів та родів Сил оборони — кадри з фронту та з навчальних полігонів, обличчя українських військовослужбовців, фото військової техніки та зброї, якою знешкоджують російських окупантів.

З 2022 по 2025 рік українська армія зросла від 250 тис. до майже мільйона осіб. Протягом чотирьох років великої війни, крім традиційних засобів ураження, на полі бою з'явились безпілотники різних типів, які працюють у повітрі, на землі та в морі, змінивши, на думку аналітиків, характер бойових дій у 21 столітті. Тим часом в ЗСУ почалась управлінська реформа і сформували 18 корпусів, кожен з яких тримає визначену ділянку фронту. Реформа триває, оскільки військові та активісти говорять про існування проблем: про наповнення підрозділів, про відповідальність командирів, про брехню у звітах, про масштабування технологій. 6 грудня — День Збройних Сил України, коли віддають шану захисникам, які на усіх щаблях української армії борються з вторгнення ЗС РФ.