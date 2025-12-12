12 грудня День Сухопутних військ: як вітають зі святом піхоту та інші підрозділи ЗСУ (відео)

Сухопутні війська України вперше захищали українців під час визвольних змагань у 20-х роках минулого століття і першими стали на захист державності у 2014 році. У 2025 році на День Сухопутних військ у Києві відкрили пам'ятний знак на честь бійців, які втримують навалу ЗС РФ на фронті. Як виглядає пам'ятний знак та як вітали українських воїнів?

Вітання для бійців ЗСУ озвучив командувач Сухопутними військами генерал-майор Геннадій Шаповалов та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Під Аркою Свободи в центрі Києва офіцери подякували побратимам, які загинули, та нагадали про відповідальність перед тими, хто воює на фронті. На сторінці Facebook з'явилось відео події: показали шикування президентської бригади ім. Б. Хмельницького, а також танкістів, розвідників та інших, і знак у вигляді схрещених мечів. Фокус вирішив розповісти, як сьогодні святкують День Сухопутних військ ЗСУ та кого потрібно вітати.

День Сухопутних військ — як вітають бійців ЗСУ

Відкриття пам'ятного знаку з нагоди Дня Сухопутних військ відбулось 11 грудня, напередодні державного свята. Приблизно пів сотні військовослужбовців вишикувались біля Скляного мосту у Києві. Андрій Гнатов привітав бійців та нагадав, що вже встановлено знаки родів військ, які є частиною Сухопутних. Шаповалов подякував воїнам найчисельнішого виду військ ЗСУ і сказав, що відкривають пам'ятний знак на честь тих, хто "щодня тримає лінію фронту, не дає ворогу просунутися вперед".

Відео дня

Гнатов та Шаповалов підняли табличку з гаслом Сухопутних військ "За Україну! За її волю!" Пам'ятний знак — вбудована у плиту золотиста табличка з чотирма перехрещеними мечами.

День Сухопутних військ — Гнатов і Шаповалов на урочистостях у Києві Фото: Скриншот

День Сухопутних військ — як виглядає пам'ятнтй знак Фото: Скриншот

Кого вітати з Днем Сухопутних військ

12 грудня вітають військовослужбовців ЗСУ, які служать у "ключових бойових компонентах" — у різних родах Сухопутних військ. Роди СВ ЗСУ — це механізовані війська (піхота на бойових машинах), танкові війська, ракетні війська та артилерія, війська ППО (зокрема мобільні вогневі групи), армійська авіація (вертольоти), спеціальні війська (фронтова розвідка, метеопідрозділи, зв'язок, засоби РЕБ тощо), служба забезпечення, безпілотні та роботизовані системи.

Крім того, Сухопутні війська відповідають за навчальні центри мобілізованих та добровольців. Зокрема, саме у центрах СВ ЗСУ проходять базову військову підготовку (51 день) та фахову підготовку за визначеною спеціальністю (14-40 днів). Крім того, є навчальні центри на рівні бригад.

Сухопутні війська ЗСУ — минуле та сьогодення

Сухопутні війська України були створені наказом президента України Леоніда Кучми № 368/96 від 23 травня 1996 року. До того усією армією, успадкованою з часів СРСР, керували безпосередньо з Генерального штабу ЗСУ. Тим часом українська армія пов'язує свою історію з часами УНР та УПА. Про це говорять, наприклад, почесні назви деяких бригад: 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Крім того, згадують героїв часів козацького війська та давніші: 24 окрема механізована бригада імені короля Данила, 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка та ін.

Про поточну ситуацію на фронті бійці Сухопутних військ розповідають на сторінках соцмереж. 28 бригада показала удари FPV по схованках ЗС РФ на Костянтинівському напрямку. "Холодноярівці" отримали відзнаку "За особисту хоробрість" та "За знищення противника у стрілецькому бою". "Чорні Запорожці" опублікували звіт за листопад: у ЗС РФ — "мінус" три танки, 121 солдат, дві гармати.

12 грудня День Сухопутних військ — звіт 72 ОМБр ЗСУ

У 2013 році у Сухопутних військах перебувало приблизно 57 тис. військовослужбовців. У 2025 році чисельність зросла майже удесятеро — до 500 тис. осіб. Крім того, з 2024 року почалась управлінська реформа і з'явилось 13 корпусів, які тримають відрізки фронту до 100 км. 12 грудня 2025 року українці святкують День Сухопутних військ — свято бійців, які не дають просуватись ЗС РФ.

Нагадуємо, 6 грудня українці святкували День ЗСУ: Фокус розповів про "Героїв України", які отримали "Золоту Зірку" у 2025 році.