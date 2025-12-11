Внезапная смерть сына Каденюка: родственница рассказала новые детали трагедии (видео)
Тело Дмитрия Каденюка, сына первого космонавта Украины, нашли 10 декабря. Сейчас полиция проводит расследование. И версия самоубийства рассматривается среди других. Но родственники семьи считают, что он не покончил бы с собой.
Журналисты ТСН.ua разыскали родственницу семьи Каденюков. Работница местного сельского совета Тамара Бобик перед началом разговора сообщила, что она является дальней родственницей Каденюков.
"Когда Леонид Каденюк баллотировался в депутаты, то они вместе очень часто бывали здесь. Очень спокойный человек (Дмитрий — ред), имел свою фирму, с уважением относился к бабушке, к отцу. Только хорошие слова могу о них сказать. Но, после того как не стало Леонида Константиновича, Дмитрий не приезжал сюда", — рассказала Тамара Бобик.
Бобик считает, что Дмитрий не мог покончить с собой: "Я знала его как порядочного парня. Не думаю, что было самоубийство. Возможно, это была подстава. У него был достаток, работа, все было".
В свою очередь, в полиции Киева сообщили, что версия о самоубийстве по состоянию на сейчас не является окончательно доказанной и все детали смерти будут выяснены во время следствия.
"По всем первоочередным признакам, после общения с судебно-медицинским экспертом, следствие сейчас склоняется к версии самоубийства. Но, чтобы выяснить обстоятельства — назначен ряд экспертиз. Они либо подтвердят, либо опровергнут. Они дадут ответы на ряд вопросов. В том числе и на такие: использовался ли тот нож, мог ли этот человек нанести себе такие повреждения", — сообщили источники среди правоохранителей.
По официальной информации полиции, погибший в течение длительного времени имел депрессивные расстройства, а накануне вечером у него произошел нервный срыв.
В то же время, в Малой академии наук, где, по данным открытых источников, работал Дмитрий Каденюк, ответили, что воздержатся от каких-либо комментариев относительно него во время следствия.
Напомним, ранее в Нацполиции сообщили новые подробности о смерти Каденюка-младшего. Нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший Каденюк-младший держал в руке.
В СМИ со ссылкой на знакомых семьи передавали, что предсмертной записки в квартире не было, а его травмы могут свидетельствовать о борьбе. Известно, что после смерти известного космонавта Леонида Каденюка между его родными возникли споры относительно наследства.