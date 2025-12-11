Внезапная смерть сына Каденюка: родственница рассказала новые детали трагедии (видео)

Тело Дмитрия Каденюка, сына первого космонавта Украины, нашли 10 декабря. Сейчас полиция проводит расследование. И версия самоубийства рассматривается среди других. Но родственники семьи считают, что он не покончил бы с собой.

Журналисты ТСН.ua разыскали родственницу семьи Каденюков. Работница местного сельского совета Тамара Бобик перед началом разговора сообщила, что она является дальней родственницей Каденюков.

Полиция расследует обстоятельства смерти Дмитрия Каденюка

"Когда Леонид Каденюк баллотировался в депутаты, то они вместе очень часто бывали здесь. Очень спокойный человек (Дмитрий — ред), имел свою фирму, с уважением относился к бабушке, к отцу. Только хорошие слова могу о них сказать. Но, после того как не стало Леонида Константиновича, Дмитрий не приезжал сюда", — рассказала Тамара Бобик.

Бобик считает, что Дмитрий не мог покончить с собой: "Я знала его как порядочного парня. Не думаю, что было самоубийство. Возможно, это была подстава. У него был достаток, работа, все было".

В свою очередь, в полиции Киева сообщили, что версия о самоубийстве по состоянию на сейчас не является окончательно доказанной и все детали смерти будут выяснены во время следствия.

"По всем первоочередным признакам, после общения с судебно-медицинским экспертом, следствие сейчас склоняется к версии самоубийства. Но, чтобы выяснить обстоятельства — назначен ряд экспертиз. Они либо подтвердят, либо опровергнут. Они дадут ответы на ряд вопросов. В том числе и на такие: использовался ли тот нож, мог ли этот человек нанести себе такие повреждения", — сообщили источники среди правоохранителей.

По официальной информации полиции, погибший в течение длительного времени имел депрессивные расстройства, а накануне вечером у него произошел нервный срыв.

В то же время, в Малой академии наук, где, по данным открытых источников, работал Дмитрий Каденюк, ответили, что воздержатся от каких-либо комментариев относительно него во время следствия.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили новые подробности о смерти Каденюка-младшего. Нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший Каденюк-младший держал в руке.

В СМИ со ссылкой на знакомых семьи передавали, что предсмертной записки в квартире не было, а его травмы могут свидетельствовать о борьбе. Известно, что после смерти известного космонавта Леонида Каденюка между его родными возникли споры относительно наследства.