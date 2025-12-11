Раптова смерть сина Каденюка: родичка розповіла нові деталі трагедії (відео)

Тіло Дмитра Каденюка, сина першого космонавта України, знайшли 10 грудня. Нині поліція проводить розслідування. І версія самогубства розглядається поміж інших. Але родичі родини вважають, що він не вкоротив би собі віку.

Журналісти ТСН.ua розшукали родичку родини Каденюків. Працівниця місцевої сільської ради Тамара Бобик перед початком розмови повідомила, що вона є дальньою родичкою Каденюків.

Поліція розслідує обставини смерті Дмитра Каденюка

"Коли Леонід Каденюк балотувався у депутати, то вони разом дуже часто бували тут. Дуже спокійний чоловік (Дмитро - ред)., мав свою фірму, з повагою ставився до бабусі, до батька. Тільки гарні слова можу про них сказати. Але, після того як не стало Леоніда Костянтиновича, Дмитро не приїздив сюди", — розповіла Тамара Бобик.

Бобик вважає, що Дмитро не міг вкоротити собі віку: "Я знала його як порядного хлопця. Не думаю, що було самогубство. Можливо, це була підстава. У нього був достаток, робота, все було".

Відео дня

Своєю чергою, у поліції Києва повідомили, що версія про самогубство станом на зараз не є остаточно доведеною і всі деталі смерті будуть з`ясовані під час слідства.

"За всіма першочерговими ознаками, після спілкування із судово-медичним експертом, слідство зараз схиляється до версії самогубства. Але, щоб з'ясувати обставини — призначено низку експертиз. Вони або підтвердять, або спростують. Вони дадуть відповіді на низку питань. Зокрема і на такі: чи використовувався той ніж, чи міг цей чоловік нанести собі такі ушкодження", — повідомили джерела серед правоохоронців.

За офіційною інформацією поліції, загиблий впродовж тривалого часу мав депресивні розлади, а напередодні ввечері у нього стався нервовий зрив.

В той же час, у Малій академії наук, де, за даними відкритих джерел, працював Дмитро Каденюк, відповіли, що утримаються від будь-яких коментарів щодо нього під час слідства.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції повідомили нові подробиці про смерть Каденюка-молодшого. Ніж, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень, загиблий Каденюк-молодший тримав у руці.

У ЗМІ з посиланням на знайомих родини передавали, що передсмертної записки у квартирі не було, а його травми можуть свідчити про боротьбу. Відомо, що після смерті відомого космонавта Леоніда Каденюка між його рідними виникли суперечки щодо спадщини.