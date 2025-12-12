В Виннице объявили подозрение подростку, который нападает на девушек и режет им волосы

В апреле 2025 года ребята уже забирали из семьи, но он вернулся и теперь нападает на детей, угрожая им убийством. Возмущенные родители требовали действий от полиции и органов опеки на митинге. В Нацполиции объявили фигуранту о подозрении.

Жители Винницы, в частности микрорайона "Военный городок", заявляют, заявляют, что подросток сначала нападал на женщин и девушек и отрезал им волосы. Его забирали от матери под соцопеку, но оставили без наказания и теперь он вернулся и с осени терроризирует детей, нападая на них с ножом. Фокус разбирался в ситуации.

В Виннице местные жители сообщают, что 12 декабря подросток якобы напал с ножом на 13-летнюю девочку на территории одной из школ.

До этого сообщалось, что он нападал на девушек и приставлял им к горлу острые предметы. Одна из жертв сообщила, что он угрожал ее убить, если она кому-то расскажет. На ее шее остались порезы, родители обратились в полицию.

На действия парня массово жаловались родители в пабликах Винницы

В другом случае нападающего остановила соседка и ей он заявил, что "пугал ради забавы" 10-летнюю девочку. Родители обратились в полицию и из-за возраста нападающего ответственность возложили на его мать — ей назначили штраф.

Где сейчас находится агрессивный подросток, не сообщают, но родители последней жертвы говорят, что он вернулся в школу.

Жители микрорайона и родители пострадавших детей заявляют о бездействии соответствующих служб и органов, поскольку, как они утверждают, подобные ситуации уже имели место ранее.

Как вспоминают родители и местные активисты, этого парня ранее уже замечали в серии нападений на школьниц — тогда он подходил к девочкам-подросткам и, протиснув ножницы к шее, обрезал им волосы. Эти случаи получили резонанс среди родителей и правоохранителей Винницы.

Тогда, поскольку парень был малолетним, он не подлежал уголовной ответственности. По решению служб его забрали у матери и передали под опеку органов опеки для дальнейшего надзора.

Из-за нынешнего инцидента и, по мнению родителей, недостаточной реакции служб, была объявлена организация митинга возле №12 — родители и местные жители призывают прийти, чтобы привлечь внимание властей к проблеме безопасности детей.

Реакция Нацполиции на действия подростка

В Нацполиции сообщили, что 15-летнему парню, который напал на 10-летнюю девочку, следователи сообщили о подозрении.

По информации следствия, парень ждал пока ребенок зашел в подъезд, подошел к ней со спины, приставил к ее шее острый предмет и нанес царапины, после чего угрожал расправой если потерпевшая кому-то расскажет.

Парню сообщили о подозрении Фото: Нацполиция

По результатам проведения процессуальных действий 12 декабря следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура.

В Нацполиции подтвердили, что в 13-летнем возрасте парень уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные действия и был помещен в приемник-распределитель. Тогда по решению суда ему были назначены принудительные меры воспитательного характера, поскольку на тот момент он не достиг возраста уголовной ответственности.

