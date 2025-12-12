У Вінниці оголосили підозру підлітку, який нападає на дівчат та ріже їм коси

У квітні 2025 року хлопці вже забирали з родини, але він повернувся і тепер нападає на дітей, погрожуючи їм вбивством. Обурені батьки вимагали дій від поліції та органів опіки на мітингу. У Нацполіції оголосили фігуранту про підозру.

Жители Вінниці, зокрема мікрорайону "Військове містечко", заявляють, заявляють, що підліток спочатку нападав на жінок та дівчат і відрізав їм волосся. Його забирали від матері під соцопіку, але залишили без покарання і тепер він повернувся і з осені тероризує дітей, нападаючи на них із ножем. Фокус розбирався у ситуації.

У Вінниці місцеві мешканці повідомляють, що 12 грудня підліток нібито напав із ножем на 13-річну дівчинку на території однієї зі шкіл.

До цього повідомлялось, що він нападав на дівчат та приставляв їм до горла гострі предмети. Одна із жертв повідомила, що він погрожував її вбити, якщо вона комусь розкаже. На її шиї залишились порізи, батьки звернулись до поліції.

На дії хлопця масово скаржились батьки у пабліках Вінниці

В іншому випадку нападника зупинила сусідка і їй він заявив, що "лякав ради забави" 10-річну дівчинку. Батьки звернулись до поліції і через вік нападника відповідальність поклали на його матір – їй призначили штраф.

Де зараз перебуває агресивний підліток, не повідомляють, але батьки останньої жертви кажуть, що він повернувся до школи.

Мешканці мікрорайону та батьки постраждалих дітей заявляють про бездіяльність відповідних служб і органів, оскільки, як вони стверджують, подібні ситуації вже мали місце раніше.

Як згадують батьки і місцеві активісти, цього хлопця раніше вже помічали у серії нападів на школярок — тоді він підходив до дівчат-підлітків і, протиснувши ножиці до шиї, обрізав їм волосся. Ці випадки отримали резонанс серед батьків і правоохоронців Вінниці.

Тоді, оскільки хлопець був малолітнім, він не підлягав кримінальній відповідальності. За рішенням служб його забрали у матері і передали під опіку органів опіки для подальшого нагляду.

Через нинішній інцидент та, на думку батьків, недостатню реакцію служб, було оголошено організацію мітингу біля №12 — батьки і місцеві жителі закликають прийти, щоб привернути увагу влади до проблеми безпеки дітей.

Реакція Нацполіції на дії підлітка

У Нацполіції повідомили, що 15-річному хлопцю, який напав на 10-річну дівчинку, слідчі повідомили про підозру.

За інформацією слідства, хлопець чекав поки дитина зайшла у під’їзд, підійшов до неї зі спини, приставив до її шиї гострий предмет та наніс подряпини, після чого погрожував розправою якщо потерпіла комусь розповість.

Хлопцеві повідомили про підозру Фото: Нацполіція

За результатами проведення процесуальних дій 12 грудня слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

У Нацполіції підтвердили, що у 13-річному віці хлопець вже притягувався до відповідальності за аналогічні протиправні дії та був поміщений до приймальника-розподільника. Тоді за рішенням суду йому було призначено примусові заходи виховного характеру, оскільки на той момент він не досяг віку кримінальної відповідальності.

