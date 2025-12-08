Побиття артистів "Гуцулії": поліція встановила особи нападників та затримала частину з них

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на напад на артистів національного ансамблю "Гуцулія". Він повідомив, що поліція встановила особи чотирьох учасників нападу.

За його словами, нападники були юними хлопцями: двом було по 21 року, ще двом — 17 та 18 років. Про це Клименко написав у Telegram.

Трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, утім повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для одного з фігурантів, для інших просять аналогічний запобіжний захід.

"Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події " за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень", — повідомив Клименко.

Він наголосив, що напад на людей є злочином, який не має виправдань ні за віком, ні за обставинами.

Напад на артистів ансамблю "Гуцулія"

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що артисти національного ансамблю "Гуцулія" були змушені звертатись у поліцію після того, як на них напали приблизно дев'ятеро незнайомців. Серед отриманих артистами травм — складний перелом зі зміщенням і струс мозку.

При цьому художній керівник ансамблю звернув увагу, що поліція спокійно спілкувалася з ними, тримаючи руки в кишенях, попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку.

