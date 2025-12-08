Избиение артистов "Гуцулии": полиция установила личности нападавших и задержала часть из них

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на нападение на артистов национального ансамбля "Гуцулия". Он сообщил, что полиция установила личности четырех участников нападения.

По его словам, нападавшие были юными парнями: двум было по 21 году, еще двум — 17 и 18 лет. Об этом Клименко написал в Telegram.

Трем фигурантам дела было сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, впрочем сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для одного из фигурантов, для других просят аналогичную меру пресечения.

"Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия, по данному факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции относительно заключения служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений", — сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что нападение на людей является преступлением, которое не имеет оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам.

Нападение на артистов ансамбля "Гуцулия"

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что артисты национального ансамбля "Гуцулия" были вынуждены обращаться в полицию после того, как на них напали примерно девять незнакомцев. Среди полученных артистами травм — сложный перелом со смещением и сотрясение мозга.

При этом художественный руководитель ансамбля обратил внимание, что полиция спокойно общалась с ними, держа руки в карманах, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны.

Напомним, что 3 декабря во время проверки военноучетных документов во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего Юрия Бондаренко, сообщило украинское командование. Военного доставили в больницу и он умер.

Обвиняемый в убийстве мужчина заявил, что якобы он ждал адвоката, когда его начали избивать военнослужащие ТЦК.