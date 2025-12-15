На мотоцикле через границу: в "Порубном" остановили мужчину, который пытался прорваться в Румынию

На пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали мужчину, который на мотоцикле пытался незаконно прорваться через государственную границу в Румынию. Нарушитель осознавал отсутствие законных оснований для выезда из Украины и решил избежать погранично-таможенного контроля.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, инцидент произошел в вечернее время на украинско-румынской границе.

Так, в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле прибыл гражданин Украины, который намеревался попасть на территорию Румынии. Понимая, что не имеет законных оснований для пересечения государственной границы, мужчина не собирался проходить установленные погранично-таможенные процедуры. Вместо этого он резко увеличил скорость и попытался силовым способом прорваться через пункт пропуска.

Пограничники Черновицкого отряда быстро среагировали на ситуацию. Они подали команду "Барьер" и сразу остановили мужчину на территории пункта пропуска, не допустив незаконного пересечения границы.

Задержанным оказался житель Львовской области, 1992 года рождения. В отношении мужчины пограничники составили административные протоколы по статьям 185-10 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за злостное неповиновение законным требованиям пограничников и незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы.

После оформления необходимых материалов нарушителя вместе с транспортным средством передали представителям Национальной полиции для дальнейшего реагирования в рамках действующего законодательства.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, отметив, что пограничники и в дальнейшем будут жестко реагировать на любые попытки незаконного пересечения государственной границы и призвал граждан соблюдать требования законодательства Украины.

Напомним, что, по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, в течение последних месяцев пассажиропоток на границе снизился, а в некоторые периоды преимущество наблюдалось именно на въезд в страну.

Также Фокус писал, что во Львовской области суд оштрафовал пограничника, который был в туалете в то время, когда мужчина призывного возраста незаконно пересек границу с Польшей.