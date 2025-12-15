На мотоциклі через кордон: у "Порубному" зупинили чоловіка, який намагався прорватися до Румунії

На пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали чоловіка, який на мотоциклі намагався незаконно прорватися через державний кордон до Румунії. Порушник усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду з України та вирішив уникнути прикордонно-митного контролю.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, інцидент стався у вечірній час на українсько-румунському кордоні.

Так, до пункту пропуску "Порубне" на мотоциклі прибув громадянин України, який мав намір потрапити на територію Румунії. Розуміючи, що не має законних підстав для перетину державного кордону, чоловік не збирався проходити встановлені прикордонно-митні процедури. Натомість він різко збільшив швидкість і спробував силовим способом прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники Чернівецького загону швидко зреагували на ситуацію. Вони подали команду "Бар’єр" та одразу зупинили чоловіка на території пункту пропуску, не допустивши незаконного перетину кордону.

Відео дня

Затриманим виявився житель Львівської області, 1992 року народження. Відносно чоловіка прикордонники склали адміністративні протоколи за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачають відповідальність за злісну непокору законним вимогам прикордонників та незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону.

Після оформлення необхідних матеріалів порушника разом із транспортним засобом передали представникам Національної поліції для подальшого реагування в межах чинного законодавства.

Ситуацію прокоментував прессекретар Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, наголосивши, що прикордонники й надалі жорстко реагуватимуть на будь-які спроби незаконного перетину державного кордону та закликав громадян дотримуватися вимог законодавства України.

Нагадаємо, що, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, упродовж останніх місяців пасажиропотік на кордоні знизився, а у деякі періоди перевага спостерігалася саме на в’їзд до країни.

Також Фокус писав, що у Львівській області суд оштрафував прикордонника, який був у туалеті в той час, коли чоловік призовного віку незаконно перетнув кордон з Польщею.