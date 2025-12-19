Убийство в Вене: посла Украины в Болгарии отстранили из-за подозрения ее сына, — Стерненко

Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук, вероятно, временно отстранили от исполнения обязанностей из-за дела, связанного с ее семьей. В частности, ее сын подозревается в убийстве сына заместителя мэра Харькова.

Известный украинский общественный и политический деятель, блогер Сергей Стерненко сообщил, что суд взял под стражу пасынка Илащук — Богдана Ринжука. В декларации посла он указан как сын. По данным следствия, Ринжук подозревается в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Известно, что погибший и Ринжук учились вместе в одном из элитных вузов Вены.

Олеся Илащук была назначена послом Украины в Болгарии при поддержке Андрея Ермака, несмотря на отсутствие опыта в дипломатической сфере. До этого она работала консультантом по психологии.

Публикация Сергея Стерненко в Telegram Фото: Скриншот

Кроме этого, 19 декабря в комментарии для "Укринформа" Олеся Илащук попросила воздержаться от политических трактовок и спекуляций относительно задержания ее сына, пока не будет получено официальных правовых выводов.

Відео дня

Она отметила, что ситуация, связанная с задержанием ее сына, должна оцениваться только на основе официальных данных и судебных решений, а не на предположениях или эмоциональных комментариях.

"Мой сын является совершеннолетним гражданином Украины, имеет полную гражданскую дееспособность и проходит все необходимые правовые процедуры в соответствии с законами Украины и ЕС", — подчеркнула Илащук. Она также добавила, что неправильно связывать статус ее сына с ее дипломатической службой или политизировать ситуацию.

Посол выразила надежду, что выводы общества будут сделаны на основе результатов официальных проверок и с учетом принципа презумпции невиновности.

Что известно об Олесе Иващук и ее семье

Согласно данным Единого государственного реестра, мать Богдана Ринжука зарабатывает миллионы гривен в год на должности посла Украины в Болгарии. Она имеет статус чрезвычайного и полномочного посла. В декларации Илащук указано, что ее сын — Богдан Ринжук, который проходит подозреваемым по делу об убийстве сына заместителя мэра Харькова.

В 2024 году посол получила 2,5 миллиона гривен заработной платы в Министерстве иностранных дел. Она также владеет квартирой в Киеве стоимостью более 3,6 миллиона гривен и имеет сбережения в гривне и долларах.

Напомним, что 18 декабря суд взял под стражу подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина — Александра Агоева и Богдана Рынжука — на 60 дней без права внесения залога.

Также Фокус писал, что в Вене 26 ноября нашли тело 21-летнего парня на заднем сиденье полностью сгоревшего Mercedes. Впоследствии, СМИ предположили, что жертвой убийства мог стать сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.