Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемых отправили в СИЗО, — СМИ (фото)

Печерский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина — Александра Агоева и Богдана Рынжука — на 60 дней без права внесения залога.

Как известно, заседание состоялось в Печерском районном суде Киева. По данным журналистов издания "Цензор.НЕТ", которые присутствовали во время рассмотрения дела, Агоев ранее занимал высокие должности в таможенных органах Одесской области.

Адвокат подозреваемого, Алексей Глазов, сообщил журналистам, что его клиент отрицает любую причастность к убийству и не признает своей вины. Он также заявил о намерении обжаловать решение суда о содержании подозреваемого под стражей.

Зато прокурор во время заседания отметил, что досудебное следствие установило заранее спланированный и особо жестокий характер убийства, которое произошло в Вене. Согласно материалам следствия, преступление организовала группа лиц, которые действовали согласованно и осознанно.

"25 ноября 2025 года Ринжук (другой подозреваемый), будучи знакомым с Кузьминым, под вымышленным предлогом договорился о встрече на территории отеля в Австрии. Ринжук, встретившись с Кузьминым, спустились к паркингу отеля, где их уже ожидал Агоев, по заранее согласованному плану", — рассказал он.

По информации прокуратуры, в день нападения погибшего заманили на встречу в Вене, после чего его атаковали в подземном паркинге отеля. Затем потерпевшего принудительно перевезли в автомобиль, где он подвергся физическому насилию.

Следствие установило, что преступники пытались получить доступ к финансовым активам погибшего, в частности к криптокошелькам. В день убийства с одного из кошельков перевели 50 тысяч евро на другой счет, тогда как другие финансовые операции до сих пор уточняются.

Прокурор отметил, что транзакции состоялись сразу после похищения, что свидетельствует о принуждении потерпевшего к переводу средств. После получения доступа к активам погибшего его убили, а тело поместили в автомобиль, который подожгли для уничтожения следов и осложнения установления обстоятельств смерти.

Экспертизы обнаружили телесные повреждения, нанесенные до поджога, что свидетельствует об умышленном характере убийства. Прокурор также сообщил, что следствие продолжает устанавливать причастность других лиц, кроме Агоева и Ринжука. После выступления прокурора суд продолжился в закрытом режиме по ходатайству адвокатов подозреваемого.

Кроме этого, около 16:30 в Киеве началось заседание по избранию меры пресечения для второго подозреваемого по громкому делу — Богдана Ринжука, который имеет родственные связи с известной бизнес-семьей Черновцов, сообщает телеграмм-канал "Политика страны".

UPD: Второго подозреваемого в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в Вене Богдана Ринжука отправили под стражу на 60 дней.

Адвокаты Ринжука категорически отрицают его причастность к преступлению. Они утверждают, что в материалах дела нет никаких прямых доказательств участия их подзащитного в убийстве.

Защита также подчеркнула, что средства, изъятые во время обысков, имеют легальное происхождение, а все подтверждающие документы уже предоставлены следствию.

В Вене убили сына харьковского чиновника: что об этом известно

Напомним, что в Вене 26 ноября нашли тело 21-летнего парня на заднем сиденье полностью сгоревшего Mercedes. Впоследствии, СМИ предположили, что жертвой убийства мог стать сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.

Также Фокус писал, что, по данным следствия, мотивом преступления могла быть попытка завладеть криптовалютными средствами жертвы. Уже в начале декабря венская полиция объявила об аресте двух подозреваемых — 19-летнего и 45-летнего украинцев, которые после преступления вернулись в Украину.