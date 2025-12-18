Вбивство сина харківського посадовця у Відні: підозрюваних відправили до СІЗО, — ЗМІ (фото)

Печерський районний суд Києва взяв під варту підозрюваних у вбивстві сина заступника мера Харкова Даниїла Кузьміна — Олександра Агоєва та Богдана Ринжука — на 60 днів без права внесення застави.

Як відомо, засідання відбулося в Печерському районному суді Києва. За даними журналістів видання "Цензор.НЕТ", які були присутні під час розгляду справи, Агоєв раніше обіймав високі посади в митних органах Одеської області.

Адвокат підозрюваного, Олексій Глазов, повідомив журналістам, що його клієнт заперечує будь-яку причетність до вбивства та не визнає своєї провини. Він також заявив про намір оскаржити рішення суду щодо тримання підозрюваного під вартою.

Натомість прокурор під час засідання наголосив, що досудове слідство встановило заздалегідь спланований і особливо жорстокий характер вбивства, яке сталося у Відні. Згідно з матеріалами слідства, злочин організувала група осіб, які діяли узгоджено та усвідомлено.

"25 листопада 2025 року Ринжук (інший підозрюваний), будучи знайомим з Кузьміним, під вигаданим приводом домовився про зустріч на території готелю в Австрії. Ринжук, зустрівшись з Кузьміним, спустилися до паркінгу готелю, де на них вже очікував Агоєв, заздалегідь узгодженим планом", — розповів він.

За інформацією прокуратури, у день нападу загиблого заманили на зустріч у Відні, після чого його атакували у підземному паркінгу готелю. Потім потерпілого примусово перевезли в автомобіль, де він зазнав фізичного насильства.

Слідство встановило, що злочинці намагалися отримати доступ до фінансових активів загиблого, зокрема до криптогаманців. У день вбивства з одного з гаманців перевели 50 тисяч євро на інший рахунок, тоді як інші фінансові операції досі уточнюються.

Прокурор зазначив, що транзакції відбулися одразу після викрадення, що свідчить про примус потерпілого до переказу коштів. Після отримання доступу до активів загиблого його вбили, а тіло помістили в автомобіль, який підпалили для знищення слідів та ускладнення встановлення обставин смерті.

Експертизи виявили тілесні ушкодження, завдані до підпалу, що свідчить про навмисний характер вбивства. Прокурор також повідомив, що слідство продовжує встановлювати причетність інших осіб, окрім Агоєва та Ринжука. Після виступу прокурора суд продовжився у закритому режимі за клопотанням адвокатів підозрюваного.

Окрім цього, близько 16:30 у Києві розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного у гучній справі — Богдана Ринжука, який має родинні зв’язки з відомою бізнес-родиною Чернівців, повідомляє телеграм-канал "Політика країни".

UPD: Другого підозрюваного у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна у Відні Богдана Ринжука відправили під варту на 60 днів.

Адвокати Ринжука категорично заперечують його причетність до злочину. Вони стверджують, що в матеріалах справи немає жодних прямих доказів участі їхнього підзахисного у вбивстві.

Захист також наголосив, що кошти, вилучені під час обшуків, мають легальне походження, а всі підтверджувальні документи вже надано слідству.

У Відні вбили сина харківського посадовця: що про це відомо

Нагадаємо, що у Відні 26 листопада знайшли тіло 21-річного хлопця на задньому сидінні повністю згорілого Mercedes. Згодом, ЗМІ припустили, що жертвою вбивства міг стати син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

Також Фокус писав, що, за даними слідства, мотивом злочину могла бути спроба заволодіти криптовалютними коштами жертви. Вже на початку грудня віденська поліція оголосила про арешт двох підозрюваних — 19-річного та 45-річного українців, які після злочину повернулися до України.