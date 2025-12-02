У Відні затримали українців за вбивство: ЗМІ припускають, що жертва — син харківського чиновника

У Відні поліція затримала двох українців за підозрою у жорстокому вбивстві 21-річного чоловіка, тіло якого знайшли обгорілим в охопленому вогнем автомобілі. За даними слідства, мотивом злочину могла бути спроба заволодіти криптовалютними коштами жертви.

Як повідомляє видання "t-online", інцидент стався тиждень тому, коли у віденському районі Донауштадт перехожий виявив охоплений вогнем автомобіль Mercedes. Усередині слідчі знайшли тіло молодого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

Віденська поліція оголосила про арешт двох підозрюваних — 19-річного та 45-річного українців, які після злочину повернулися до України. Чоловіків затримали наприкінці листопада після оголошення їх у міжнародний розшук.

За даними слідства, вбивство відбулося 26 листопада. Зловмисники спочатку напали на юнака у гаражі готелю в центрі Відня, залишивши на місці значну кількість крові. Після цього вони відвезли його до Донауштадту, підпалили автомобіль і залишили тіло на задньому сидінні.

Розтин показав, що тіло загиблого обгоріло на 80% та зазнало серйозної травми голови, спричиненої тупим предметом. Слідчі також встановили, що в жертви були вибиті зуби. Оскільки в легенях чоловіка не було слідів сажі, експерти припускають, що він помер до пожежі або на її початку — ймовірно, від крововтрати або теплового удару.

Що стало мотивом злочину

Поліція вважає, що нападники хотіли отримати доступ до криптовалютного гаманця загиблого. Під час обшуку у підозрюваних вилучили велику суму готівки, а також встановлено факти зняття коштів з криптовалютного рахунку жертви. Слідчі заявили, що саме фінансовий мотив виглядає найбільш ймовірним.

Вбивство 21-річного чоловіка у Відні: ким може бути загиблий

Нагадаємо, що за інформацією "Суспільне. Харків", жертвою вбивства у Відні міг стати 21-річний син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна. Загиблий – українець, і, за даними джерел, його смерть сталася напередодні повідомлення про зникнення.

Окрім цього, близький друг сім’ї, який проживає за кордоном, повідомив про зникнення молодого чоловіка. Також відомо, що міський голова Харкова Ігор Терехов відмовився коментувати ситуацію, оскільки вважає це приватною справою родини. Зокрема він і не підтвердив, і не спростував інформацію щодо можливого родинного зв’язку загиблого із заступником мера.

За даними мерії Харкова, Сергій Кузьмін відповідає за розвиток цифрових інновацій та телекомунікацій у місті, проте жодних офіційних коментарів від родини щодо інциденту наразі немає.

Ба більше, як пише видання "Думки", посилаючись на джерела у політичних колах, МВС оголосило в розшук Данила Кузьміна — сина заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна, який зник у Відні. Джерела повідомляють, що ймовірним мотивом убивства був фінансовий конфлікт, а не політичні чи побутові причини. Батько загиблого наразі перебуває у Відні, тривають юридичні процедури, зокрема впізнання тіла.

В офіційній розшуковій базі МВС України з'явилася картка про розшук Данила Сергійовича Кузьміна Фото: "Думка"

Станом на 2 грудня інформація про розшук Данила Кузьміна, який народився 23 липня 2004 року та зник 25 листопада 2025 року у Відні, внесена до офіційної бази МВС України Холодногірським відділом поліції Харкова.

