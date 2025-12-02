В Вене задержали украинцев за убийство: СМИ предполагают, что жертва — сын харьковского чиновника

В Вене полиция задержала двух украинцев по подозрению в жестоком убийстве 21-летнего мужчины, тело которого нашли обгоревшим в горящем автомобиле. По данным следствия, мотивом преступления могла быть попытка завладеть криптовалютными средствами жертвы.

Как сообщает издание "t-online", инцидент произошел неделю назад, когда в венском районе Донауштадт прохожий обнаружил охваченный огнем автомобиль Mercedes. Внутри следователи нашли тело молодого человека с многочисленными телесными повреждениями.

Венская полиция объявила об аресте двух подозреваемых — 19-летнего и 45-летнего украинцев, которые после преступления вернулись в Украину. Мужчин задержали в конце ноября после объявления их в международный розыск.

По данным следствия, убийство произошло 26 ноября. Злоумышленники сначала напали на юношу в гараже отеля в центре Вены, оставив на месте значительное количество крови. После этого они отвезли его в Донауштадт, подожгли автомобиль и оставили тело на заднем сиденье.

Вскрытие показало, что тело погибшего обгорело на 80% и получило серьезную травму головы, вызванную тупым предметом. Следователи также установили, что у жертвы были выбиты зубы. Поскольку в легких мужчины не было следов сажи, эксперты предполагают, что он умер до пожара или в его начале — вероятно, от кровопотери или теплового удара.

Что стало мотивом преступления

Полиция считает, что нападавшие хотели получить доступ к криптовалютному кошельку погибшего. Во время обыска у подозреваемых изъяли крупную сумму наличных, а также установлены факты снятия средств с криптовалютного счета жертвы. Следователи заявили, что именно финансовый мотив выглядит наиболее вероятным.

Убийство 21-летнего мужчины в Вене: кем может быть погибший

Напомним, что по информации "Суспільне. Харьков", жертвой убийства в Вене мог стать 21-летний сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина. Погибший — украинец, и, по данным источников, его смерть произошла накануне сообщения об исчезновении.

Кроме этого, близкий друг семьи, который проживает за границей, сообщил об исчезновении молодого человека. Также известно, что городской голова Харькова Игорь Терехов отказался комментировать ситуацию, поскольку считает это частным делом семьи. В частности он и не подтвердил, и не опроверг информацию о возможной родственной связи погибшего с заместителем мэра.

По данным мэрии Харькова, Сергей Кузьмин отвечает за развитие цифровых инноваций и телекоммуникаций в городе, однако никаких официальных комментариев от семьи относительно инцидента пока нет.

Более того, как пишет издание "Думки", ссылаясь на источники в политических кругах, МВД объявило в розыск Даниила Кузьмина — сына заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина, который исчез в Вене. Источники сообщают, что вероятным мотивом убийства был финансовый конфликт, а не политические или бытовые причины. Отец погибшего сейчас находится в Вене, продолжаются юридические процедуры, в частности опознание тела.

В официальной розыскной базе МВД Украины появилась карточка о розыске Даниила Сергеевича Кузьмина Фото: "Думка"

По состоянию на 2 декабря информация о розыске Даниила Кузьмина, который родился 23 июля 2004 года и исчез 25 ноября 2025 года в Вене, внесена в официальную базу МВД Украины Холодногорским отделом полиции Харькова.

